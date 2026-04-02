Marianne Crebassa en el Ciclo de Lied del Teatro de la Zarzuela

jueves 02 de abril de 2026 , 08:30h

El Ciclo de Lied del Teatro de la Zarzuela y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) celebra el regreso de Marianne Crebassa, una de las mezzosopranos más carismáticas y personales de su generación.

El público sin duda volverá a deleitarse con la característica calidez de su timbre, su musicalidad refinada y su magnetismo escénico, que la han convertido en una intérprete imprescindible en las principales salas de concierto y teatros de ópera del mundo.

El concierto se celebrará en el Teatro de la Zarzuela el próximo lunes 6 de abril (19h30), y en él se presentará junto al pianista Alphonse Cemin, colaborador habitual en sus proyectos más íntimos y que actúa por primera vez en el Ciclo de Lied.

Crebassa ofrecerá un recital que promete ser una nueva muestra de su talento expresivo y de su afinidad con el repertorio de cámara, en el que interpretará obras de Claude Debussy, Gabriel Fauré, Gustav Mahler, Isaac Albéniz y Manuel de Falla.

MARIANNE CREBASSA

El espectacular ascenso internacional de Marianne Crebassa refleja su naturalidad y versatilidad tanto sobre el escenario operístico como en el recital, el estudio de grabación o el concierto sinfónico. Recientemente ha sido distinguida como artista lírica del año en las Victoires de la Musique Classique y en la categoría de solista vocal en los Premios Gramophone. 2025-2026 ha comenzado con su debut con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken y Josep Pons en Shéhérazade, de Ravel, así como con la Münchner Philharmoniker y Kent Nagano en Les nuits d’été, de Berlioz; regresa a la Opéra-Comique con Werther, de Massenet, y a la Orchestre du Capitole de Toulouse con los Kindertotenlieder, de Mahler. Otros compromisos mahlerianos incluyen la Sinfonía n.º 2 con la Mahler Chamber Orchestra y Riccardo Minasi; Das Lied von der Erde con la Orchestre National de France bajo la dirección de Juraj Valčuha; y la Sinfonía n.º 3 con la Orchestre de Paris y Klaus Mäkelä en el Festival de Aix-en-Provence.