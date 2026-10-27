Cantê reivindica los cuadros y las texturas como protagonistas del invierno

El estampado de cuadros regresa con fuerza esta temporada y confirma su capacidad para reinventarse sin perder su lugar en el mundo de la moda. Clásico, versátil y lleno de personalidad, se convierte en uno de los motivos estrella del invierno de la mano de la firma portuguesa Cantê, que apuesta por reinterpretarlo a través de una combinación de color, tejidos y accesorios.

La colección lleva los cuadros más allá de las prendas tradicionales y los incorpora a propuestas que juegan con diferentes volúmenes y acabados. Los tops de efecto tul aportan un toque ligero y actual, mientras que los pantalones de campana confeccionados en sarga con textura aterciopelada introducen una nota retro que conecta con algunas de las tendencias más reconocibles de la temporada.

La propuesta se completa con una selección de accesorios que trasladan este estampado a los pequeños detalles del día a día. Bolsos, neceseres, llaveros y scrunchies se suman a la tendencia, demostrando que los cuadros también pueden convertirse en el elemento distintivo de un conjunto a través de complementos con personalidad.

Con esta apuesta, Cantê explora el potencial de un estampado que cambia de registro según el tejido, la silueta o la combinación cromática. El resultado es una propuesta invernal en la que las texturas adquieren protagonismo y los cuadros aportan carácter a prendas y accesorios, reivindicando un clásico que vuelve cada temporada con nuevas posibilidades.

Este invierno, los cuadros no pasan desapercibidos: se reinventan, se mezclan con distintas texturas y reclaman su espacio en el armario.