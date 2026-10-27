Las matriculaciones en China para estudiar español crecen un 12 %

martes 27 de octubre de 2026 , 08:30h

El número de matrículas de alumnos de filología, optativas y cursos ELE en China han aumentado un 12,6 % en el periodo de 2023 a 2025, demostrando que la demanda del español «ha crecido desde la pandemia y hacen falta más profesores», según ha explicado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación del anuario «El español en el mundo 2026» en el Pekín.

«Los profesores con los que hablamos nos confirman que la demanda del español crece y por eso trabajamos en la formación de docentes del español como lengua extranjera, porque hacen falta. Y es una dinámica que está creciendo después de la pandemia», ha señalado García Montero en un acto en el Instituto Cervantes de Pekín.

La presentación del anuario, con datos actualizados sobre el estado de la lengua española, ha tenido lugar en el marco del simposio «El español en China: evolución y nuevas dinámicas» con motivo del 20.º aniversario del centro. Asimismo, para conmemorar este aniversario, la segunda sección del anuario está compuesta por una serie de artículos que analizan diferentes aspectos de la situación del español en China, con especial atención a la evolución, configuración y proyección de los estudios y la enseñanza de la lengua en este país.

China reúne cerca de 98.000 hablantes potenciales de español (con 18.497 personas con dominio nativo y un grupo de 66.051 aprendices del idioma como lengua extranjera), con un crecimiento constante de matriculaciones en los últimos años.

De hecho, según datos recogidos por el Observatorio Global del Español, los programas de español se ofrecen en 31 ciudades y prácticamente la totalidad de las universidades, un 98 %, ofertan estudios de filología hispánica.

Español para negocios y ciencia

«Queríamos potenciar y dar a conocer la relación del Cervantes con china y llamar la atención sobre la importancia fundamental que tiene el diálogo entre ambos países», ha remarcado García Montero, quien ha incidido en la relevancia que ha adquirido el español en el país asiático, impulsado también por sus relaciones con América Latina.

No obstante, ha señalado la pérdida de peso de los estudios filológicos en las universidades. «El español como idioma se está consolidando mucho y conviene aprenderlo para los negocios, la ciencia e ingeniería. Pero en el proceso de mercantilización del mundo, lo que baja son los departamentos de humanidades y es algo que nos preocupa», ha afirmado.

El director del Cervantes ha presentado los nuevos datos del anuario en un acto junto a Álvaro García Santa-Cecilia, director Académico de la institución; Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español; y Yang Ming, profesor de lengua española y vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU).

Precisamente, Ming ha recordado que la enseñanza del español en China ha crecido «con una velocidad extraordinaria», con unos 55.000 graduados en estudios hispánicos en las universidades. «Pero ahora las empresas no solo exigen traductores o intérpretes para trabajar los textos, sino también estudiantes con conocimiento de contabilidad, ciencias empresariales y derecho: es una internacionalización empresarial y un desafío para los hispanistas y universidades», ha añadido.

640 millones de hablantes de español

En general, los hablantes de español han crecido 10 millones en 2026, un 1,5 % más que el año anterior, hasta alcanzar los 640 millones de personas con algún dominio de esta lengua, según datos contenidos en «El español en el mundo 2026». El anuario también destaca el aumento de la relevancia del español como lengua migratoria, con uno de cada diez hablantes nativos que reside en países no hispanohablantes.

El libro incluye datos actualizados sobre la lengua española, recogidos en el informe «El español: lengua para el mundo 2026». Esta 27.ª edición contiene además varios análisis sobre el peso de la comunidad hispanohablante en campos como la traducción automática, el español en Europa y la prensa digital.

La cifra de hablantes potenciales de español fuera de los países hispánicos supera los 137 millones, excluyendo los aprendices y, fuera de los países donde es lengua oficial, nacional, general o vehicular, Estados Unidos es el país donde más hablantes potenciales de español se reúnen (con predominancia del dominio nativo).

África y Brasil, cara y cruz en la educación

El anuario refleja también que la Unión Europea en su conjunto es lugar de residencia para cerca de 50 millones de hablantes potenciales de español, mientras que el volumen de la población hablante de las variedades hispánicas minoritarias –variedades criollas, de contacto o decadentes– no superan en total el millón de personas, apenas un 0,2 % del total de la población hispanohablante.

El volumen de aprendices de español supera los 24 millones, concentrado, por continentes, en América, Europa y África, registrando un crecimiento en los dos últimos años de un 7 %, con la salvedad de Brasil. Precisamente, en este país sudamericano, la legislación educativa está produciendo un «cambio drástico» en la oferta de español en las escuelas públicas y el número de aprendices descendió en un 46 % entre 2021 y 2025.

Por el contrario, África está experimentando un crecimiento apreciable de la comunidad hispanohablante, impulsado en gran medida por el interés que suscita el aprendizaje de español en la enseñanza reglada, especialmente en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín en África subsahariana, y Marruecos o Túnez en el Magreb.

72 millones de usuarios en Duolingo

En esta edición se recoge que el número de usuarios de Duolingo que eligen el español para su aprendizaje supera los 72 millones; de ellos, dos tercios tienen el inglés como lengua de origen.

En el espacio hispánico, la lectura de libros en formato digital tiene una mayor penetración en España (31,7 %), México (21 %) y Argentina (20 %). De estos porcentajes, no llegan al 10 % los usuarios de audiolibros, aunque es una proporción de tendencia creciente.

El porcentaje de páginas web con contenido en español es el segundo más alto del mundo, si bien a gran distancia del número de páginas en inglés. Iberoamérica concentra un 14 % de las visitas globales a soluciones de IA, por encima de su peso relativo en usuarios de internet (11 %); se constata, pues, un consumo creciente que convive con brechas de infraestructura.

La incidencia de la IA, tanto en España como en Hispanoamérica, está reconfigurando el ciclo de producción y acceso a la información en español: donde hay masa crítica de usuarios y empresas, el español gana presencia en los asistentes virtuales.

Simposio XX Aniversario del Instituto Cervantes en Pekín

Este anuario se presenta en el marco de la celebración, del 23 a 25 de octubre, de los primeros veinte años de trayectoria del centro del Instituto Cervantes en la capital china, con el simposio «El español en China: evolución y dinámicas», en el que se hará balance y reflexionará sobre la evolución de la lengua española en el país asiático durante estas dos décadas.