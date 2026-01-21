La Edad de Plata en el Teatro de la Zarzuela como homenaje a la cultura española

miércoles 21 de enero de 2026 , 08:00h

Se presentó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid “La Edad de Plata”, un espectáculo que rinde homenaje a uno de los periodos más fértiles y luminosos de la cultura española.

El montaje podrá verse en siete funciones, del 24 de enero al 1 de febrero, invitando al público a sumergirse en la riqueza artística del primer tercio del siglo XX.

‘La Edad de Plata’ es el nombre con que se conoce el periodo de florecimiento artístico y cultural español del primer tercio del siglo XX, hasta la Guerra Civil. Un momento brillante en el que se recogen manifestaciones sobresalientes en ámbitos como la literatura, las artes escénicas, la música o las artes plásticas.

Con el final de la contienda, el impulso artístico y la renovación cultural de esos años dorados desaparecen, dejando paso a corrientes más tradicionales y retrógradas. Es entonces cuando muchos artistas y creadores apuestan por el autoexilio como vía para huir de la cárcel, la sumisión a ideas contrarias a las suyas o un destino mucho peor.

Esa ‘Edad de Plata’ da nombre al montaje que ofrecerá el Teatro de la Zarzuela en siete funciones a partir del 24 de enero. Se trata de una producción de la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga estrenada en 2023, cuya dramaturgia, firmada por Paco López, integra dos obras maestras de dos de los autores que sufrieron la peor parte de aquellos penosos años: ‘Goyescas’ de Enrique Granados (única ópera española estrenada en el Metropolitan de Nueva York) y ‘El retablo de Maese Pedro’, que compuso Manuel de Falla –de cuyo nacimiento este año se celebra el 150 aniversario– inspirándose en dicho episodio del Quijote.

“Ambas obras responden a la búsqueda de la España soñada”, explica Paco López, responsable también de la dirección de escena, la escenografía y la iluminación. “Es un homenaje a la cultura española: a su lengua, a su música, a su danza y a su plástica”, añade.

“En ‘Goyescas’ se produce mediante la evocación de la ficción del pasado risueño de los cartones para tapices, mientras que ‘El Retablo’ es, a la vez, la plasmación de un ideal y la constancia de que buscarlo solo tiene sentido para quienes viven fuera de la realidad”, explica el director.

El maestro Álvaro Albiach ocupará el podio del foso al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro de la Zarzuela. El vestuario es de Jesús Ruiz, la coreografía de Olga Pericet –Premio Nacional de Danza 2018– y los audiovisuales de José Carlos Nievas.

En cuanto a los repartos, el elenco de ‘Goyescas’ lo forman Raquel Lojendio y Mónica Conesa en el papel de Rosario; Alejandro Roy y Enrique Ferrer como Fernando; César San Martín en la piel de Paquiro; y Mónica Redondo dando vida y voz a Pepa. En ‘El Retablo de Maese Pedro’, Gerardo Bullón será Don Quijote de la Mancha, Pablo García-López, Maese Pedro y Lidia Vinyes-Curtis, Trujamán. Todos ellos acompañados en el escenario por el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela que dirige Antonio Fauró.

La cultura como recurso para huir de la realidad

'La Edad de Plata' gira en torno a una generación perdida de grandes intelectuales, desmembrada a causa de la Guerra Civil y de la fatídica situación internacional (sobre todo europea) de aquellos años que desembocaron en el segundo gran conflicto bélico.

La propuesta escénica de Paco López muestra como punto de partida la ruptura anímica que supusieron para el mundo de la cultura las conflagraciones internacionales y la consecuente desestabilización general, y aquí en España también el estallido de la Guerra Civil y sus sombrías secuelas. Esta ruptura provoca el recuerdo de un fructífero periodo para la cultura española. Desde esta perspectiva se recrea la puesta en escena del espectáculo.

La dramaturgia engloba las obras de Granados y Falla en un contexto histórico que anhela volver a los años dorados. Todo comienza con una invención: la de una suaré en la casa de Ignacio Zuloaga en el París de los felices años 20, donde artistas de toda índole y representantes de la burguesía culta se reúnen para la presentación de las óperas de los dos compositores españoles.

‘Goyescas’ es la España soñada por Enrique Granados, la de la estilización romántica de Goya. Falla, por su parte, dibuja su España a través de la invención cervantina de Don Quijote que se recluye y reconoce en la ficción de la Edad de Oro a la caballería andante.

Teatro dentro del Teatro

El espectáculo es, en definitiva, “teatro dentro del teatro”, apunta Paco López. “Porque la ficción no es el antídoto que anula la realidad, sino que tiene una existencia paralela a ella”, expone el director. Y en esa realidad real, Granados fallece ahogado en el Atlántico tras un intento fallido de salvar a su esposa y Manuel de Falla decide autoexiliarse en Argentina dejando atrás sus sueños y a muchos amigos perdidos.

Para Álvaro Albiach, director musical de ‘La Edad de Plata’, uno de los mayores atractivos de la producción es la convivencia de dos estilos compositivos marcadamente distintos. “Granados y Falla abordan la esencia de la cultura española desde perspectivas claramente diferenciadas; la posibilidad de disfrutar de sus obras de manera consecutiva resalta los contrastes y, al mismo tiempo, pone de manifiesto los puntos comunes que los unen en su homenaje a la cultura española, haciendo de la experiencia musical algo más completo y enriquecedor”, explica.

Una propuesta emocionante y sugerente que convierte el escenario del Teatro de la Zarzuela en un espacio de memoria, belleza y celebración cultural.