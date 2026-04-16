El Teatro de la Zarzuela, distinguido con dos nominaciones en los Premios Talía 2026

jueves 16 de abril de 2026 , 08:45h

El Teatro de la Zarzuela ha sido distinguido con dos nominaciones en los Premios Talía 2026, galardones que reconocen la excelencia de las artes escénicas en España.

Ambas candidaturas corresponden a producciones realizadas en régimen de coproducción, reflejo del compromiso del teatro con la colaboración artística y la proyección del repertorio lírico.

Las nominaciones recaen en la categoría de 'Mejor Espectáculo de Lírica' por las coproducciones 'El Vizconde y Gato por Liebre' , realizada en colaboración con la Fundación Juan March, y 'Yerma', producción de Auditorio de Tenerife, Teatro de la Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil).

Los Premios Talía, impulsados ​​por la Academia de las Artes Escénicas de España, tienen como objetivo poner en valor el trabajo de los profesionales del teatro, la danza, la lírica y el circo, reconociendo tanto la creación como la producción y la interpretación en sus múltiples disciplinas. Desde su creación, estos premios se han consolidado como una de las principales citas del calendario cultural nacional.

Los ganadores de la edición 2026 se darán a conocer en la gala de entrega que tendrá lugar el 18 de mayo en la Sala Roja de los Teatros del Canal.

Los reconocimientos Talía al Teatro de la Zarzuela

Desde la creación de los Premios Talía, en 2023, el coliseo madrileño ha visto valorado su trabajo como institución de referencia en la defensa, difusión y renovación del patrimonio lírico español.

El año pasado, sin ir más lejos, obtuvo tres reconocimientos vinculados a dos producciones: 'Mejor Espectáculo Lírico' por 'La rosa de azafrán' y 'Mejor Intérprete Masculino de Lírica' para Ángel Ruiz por el mismo título y 'Mejor Intérprete Femenina de Lírica' para Marina Monzó por su trabajo en 'Marina'. Y, en 2024, el jurado de los galardones distinguió la calidad y excelencia de 'La Dolores'.