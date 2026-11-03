Samarcanda, la joya milenaria de la Ruta de la Seda

En el corazón de Uzbekistán, Samarcanda conserva la fascinación de las antiguas caravanas que atravesaban Asia Central. Sus cúpulas turquesas, sus madrasas monumentales y sus mosaicos de infinitos matices convierten la ciudad en un destino donde la historia de Oriente se descubre a cada paso.

La plaza del Registán, el gran símbolo de Samarcanda, rodeado de tres madrasas monumentales que deslumbran por sus mosaicos azules y su arquitectura ornamental

Hay ciudades que parecen pertenecer a otro tiempo. Samarcanda es una de ellas. Su nombre evoca caravanas cargadas de seda, comerciantes llegados de tierras lejanas y viajeros que recorrían caminos legendarios entre China, Persia y el Mediterráneo. Situada en Uzbekistán, en pleno corazón de Asia Central, esta ciudad milenaria fue uno de los grandes centros de la Ruta de la Seda y conserva hoy una herencia monumental que sigue despertando asombro.

Visitar Samarcanda es adentrarse en un universo de arquitectura islámica, mercados tradicionales y plazas que parecen concebidas para deslumbrar. El azul intenso de sus cúpulas contrasta con los tonos ocres de la tierra y la luz cálida de la región, mientras los delicados motivos geométricos y las inscripciones decorativas revelan la extraordinaria maestría de los artesanos que dieron forma a algunos de los monumentos más admirados de Asia.

Registán, el corazón monumental de Samarcanda

El mejor lugar para comenzar el recorrido es la plaza del Registán, auténtico símbolo de la ciudad y uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de Asia Central. Tres grandes madrasas —Ulugh Beg, Sher-Dor y Tilya-Kori— delimitan este espacio histórico con sus imponentes fachadas, sus portales monumentales y una profusión de mosaicos azules, turquesas y dorados.

El conjunto refleja el esplendor de Samarcanda durante la época timúrida y los siglos posteriores, cuando la ciudad se convirtió en un importante centro político, científico y cultural. Más allá de su belleza arquitectónica, el Registán permite comprender la relevancia que alcanzó este enclave como lugar de encuentro entre distintas tradiciones, conocimientos y culturas.

Al caer la tarde, cuando la luz transforma los colores de los azulejos y las fachadas adquieren nuevos matices, la plaza ofrece una de las imágenes más memorables del viaje.

Shah-i-Zinda, un recorrido entre mosaicos y leyendas

Shah-i-Zinda: una fascinante necrópolis de mausoleos decorados con cerámicas turquesas, donde arte, historia y espiritualidad se entrelazan

Otro de los lugares imprescindibles es Shah-i-Zinda, una necrópolis formada por mausoleos y santuarios que se suceden a lo largo de un estrecho corredor monumental. Sus fachadas, decoradas con cerámicas vidriadas, composiciones geométricas y delicados motivos ornamentales, muestran la extraordinaria riqueza artística de la tradición arquitectónica de la región.

El conjunto, cuyo nombre suele traducirse como «el rey viviente», reúne siglos de historia y espiritualidad. Caminar por este espacio es descubrir una sucesión de pequeñas obras maestras en las que cada edificio presenta combinaciones distintas de azules, turquesas y verdes. La luz transforma continuamente sus superficies y convierte el recorrido en una experiencia especialmente evocadora.

Gur-e-Amir, el legado de Tamerlán

La historia de Samarcanda está estrechamente ligada a Amir Timur, conocido en Occidente como Tamerlán, el conquistador que convirtió la ciudad en la capital de su imperio durante el siglo XIV. Su huella permanece en Gur-e-Amir, el mausoleo donde reposan sus restos y los de varios miembros de su familia.

La gran cúpula acanalada de color turquesa domina el conjunto y se ha convertido en una de las siluetas más reconocibles de la ciudad. En el interior, la decoración ornamental y la riqueza de los materiales reflejan la ambición artística de la época timúrida, cuyo legado influyó posteriormente en otras grandes construcciones del mundo islámico.

El mausoleo Gur-e-Amir recuerda el esplendor de la época timúrida y el legado de uno de los grandes conquistadores de Asia Central

La mezquita Bibi-Khanum y el pulso del bazar

La mezquita Bibi-Khanum es otra de las grandes construcciones históricas de Samarcanda. Concebida como una obra monumental durante el reinado de Tamerlán, destaca por sus dimensiones, su enorme portal y las cúpulas que sobresalen sobre el perfil urbano. Aunque el paso del tiempo ha dejado su huella, el conjunto conserva una fuerza visual que permite imaginar la magnitud de la ciudad en su época de esplendor.

Muy cerca se encuentra el bazar de Siab, uno de los mejores lugares para acercarse a la vida cotidiana de la población. Entre puestos de frutos secos, especias, frutas, dulces y panes tradicionales, el mercado ofrece una cara diferente de Samarcanda, más cercana y espontánea.

Aquí merece la pena detenerse en el non, el pan redondo característico de Uzbekistán, elaborado con distintas formas y decoraciones. También es una buena ocasión para probar el plov, uno de los platos más representativos de la gastronomía uzbeka, preparado con arroz, zanahoria, carne y especias. La cocina local constituye otra forma de comprender la historia de una región acostumbrada durante siglos al intercambio de productos, recetas y costumbres.

La ciencia también encontró su lugar en Samarcanda

Samarcanda no fue únicamente un centro comercial y político. Durante el siglo XV también alcanzó una notable relevancia científica gracias a Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, gobernante y destacado astrónomo.

El observatorio que impulsó constituye uno de los testimonios más interesantes de aquel periodo. Allí se realizaron observaciones astronómicas de gran precisión para su época, dentro de un proyecto científico que situó a la ciudad entre los focos de conocimiento más importantes de Asia Central.

Los restos del observatorio y el museo dedicado a su historia permiten descubrir una faceta menos conocida del destino y comprender que su legado va mucho más allá de sus monumentos religiosos y palaciegos.

Una ciudad para recorrer sin prisas

El bazar de Siab invita a descubrir los productos locales, las especias, los frutos secos y la gastronomía tradicional uzbeka

Aunque sus grandes monumentos justifican por sí solos el viaje, parte del encanto de Samarcanda reside en dedicar tiempo a sus calles, sus comercios y sus talleres artesanales. La tradición cerámica, los tejidos, los bordados y la elaboración de papel permiten descubrir oficios vinculados a la identidad cultural de Uzbekistán.

También conviene reservar momentos para sentarse en una casa de té, observar el movimiento de los mercados o conversar con los artesanos. Es en esos pequeños encuentros donde el viajero percibe que Samarcanda no es solo un extraordinario conjunto histórico, sino una ciudad viva que mantiene sus tradiciones mientras mira hacia el futuro.

Su centro histórico forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2001, bajo la denominación Samarcanda: encrucijada de culturas. El reconocimiento destaca precisamente su importancia como punto de encuentro entre civilizaciones y su extraordinario patrimonio arquitectónico.

Viajar a Samarcanda es, en definitiva, acercarse a uno de los grandes capítulos de la historia de Asia Central. Un destino donde las huellas de la Ruta de la Seda siguen presentes en sus monumentos, sus mercados y sus tradiciones, y donde cada cúpula azul parece guardar la memoria de los viajeros que, durante siglos, encontraron en esta ciudad una parada imprescindible en su camino entre Oriente y Occidente.