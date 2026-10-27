Haifa recupera el Parque Nacional Tel Shikmona, un enclave histórico frente al Mediterráneo

martes 27 de octubre de 2026 , 10:00h

El espacio reabre al público de forma gratuita tras dos años de trabajos de conservación y renovación que permiten descubrir un patrimonio arqueológico de más de 3.500 años de antigüedad.

La ciudad israelí de Haifa amplía su oferta cultural y natural con la reapertura del Parque Nacional Tel Shikmona, un enclave situado junto al mar Mediterráneo que combina vestigios arqueológicos, espacios naturales y recorridos accesibles. Tras dos años de trabajos de conservación, renovación y acondicionamiento, el parque vuelve a recibir visitantes de forma gratuita.

La recuperación del espacio ha sido posible gracias a la colaboración entre la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, el Ayuntamiento de Haifa, la Autoridad de Antigüedades de Israel, el Instituto de Oceanografía y el Instituto de Arqueología de la Universidad de Haifa. El proyecto ha contado con una inversión de tres millones de shekels y ha permitido mejorar la visita pública sin comprometer la protección del patrimonio histórico.

Un viaje a los orígenes de Haifa

Tel Shikmona es considerado el yacimiento arqueológico más antiguo de Haifa. Sus orígenes se remontan al siglo XV antes de Cristo, lo que convierte este enclave costero en un testimonio excepcional de la larga historia de la región y de su relación con el Mediterráneo.

En la Antigüedad, el asentamiento destacó por su actividad industrial vinculada a la producción de tinte púrpura a partir de caracoles marinos del género Murex. Este pigmento, muy apreciado por su valor y dificultad de elaboración, estaba asociado al poder y la nobleza, y llegó a convertirse en un producto de gran relevancia comercial.

Los trabajos de restauración han prestado especial atención a la conservación de los restos arqueológicos. Entre las actuaciones realizadas figura el refuerzo de los antiguos muros de excavación, una intervención desarrollada con el objetivo de preservar las estructuras existentes y evitar alteraciones en las capas arqueológicas subyacentes.

Naturaleza, accesibilidad y vistas al mar

La renovación también ha permitido adaptar el recinto para facilitar la visita y mejorar la experiencia de quienes se acercan a conocerlo. Se han acondicionado caminos accesibles, instalado bancos con vistas al Mediterráneo y se han colocado paneles informativos que ayudan a interpretar la historia y los valores patrimoniales del lugar.

Su ubicación, junto al Instituto de Investigación Marina, añade interés a un entorno en el que el patrimonio arqueológico convive con el paisaje costero. Además, la conexión del parque con la reserva natural marina adyacente y el paseo marítimo municipal permite integrar la visita en un recorrido más amplio por los espacios naturales y culturales de Haifa.

Con esta reapertura, la ciudad recupera un enclave que reúne historia, arqueología y naturaleza en un mismo escenario. Tel Shikmona ofrece así una nueva oportunidad para acercarse al pasado de la costa mediterránea israelí y descubrir un capítulo poco conocido de su historia, en un espacio abierto al público y de acceso gratuito.