Hyatt impulsa su crecimiento y alcanza una cartera récord de 158.000 habitaciones en desarrollo

martes 3 de noviembre de 2026 , 10:15h

La cadena hotelera registra un crecimiento del 15,2 % en sus honorarios brutos durante el tercer trimestre y prevé aumentar un 6 % su número neto de habitaciones en el conjunto del ejercicio.

Hyatt Hotels Corporation ha presentado sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, un periodo en el que la compañía ha reforzado su crecimiento y consolidado su estrategia de expansión internacional. Entre los principales indicadores destaca el incremento del 12,1 % de su cartera de proyectos hoteleros respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar aproximadamente 158.000 habitaciones con contratos de gestión o franquicia firmados.

Los honorarios brutos de la compañía ascendieron a 327 millones de dólares, un 15,2 % más que en el tercer trimestre de 2025. Por su parte, el EBITDA ajustado alcanzó los 295 millones de dólares, lo que representa un incremento del 6,2 % interanual y del 19 % al ajustar el efecto de los activos vendidos durante 2025.

El beneficio diluido por acción se situó en 0,60 dólares, mientras que el ajustado alcanzó los 1,27 dólares. El beneficio neto atribuible a Hyatt Hotels Corporation fue de 58 millones de dólares, frente a los 122 millones correspondientes al beneficio neto ajustado.

En términos de expansión, el crecimiento neto del número de habitaciones durante los últimos doce meses fue del 3,8 %, porcentaje que se eleva al 3,9 % si se excluyen las habitaciones procedentes de la adquisición de Playa Hotels que dejaron de contabilizarse en el cuarto trimestre de 2025. Por su parte, el RevPAR neto de paquetes de los resorts todo incluido comparables del conjunto del sistema registró un descenso del 2,5 % respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior.

Mayores previsiones de crecimiento para 2026

A la vista de la evolución del negocio, Hyatt ha actualizado sus previsiones para el conjunto de 2026. La compañía estima que el crecimiento neto de habitaciones alcanzará aproximadamente el 6 % respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, prevé cerrar el año con un beneficio neto atribuible de entre 240 y 310 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 1.170 y 1.200 millones de dólares. Esta última cifra supondría un incremento de entre el 14 % y el 17 % respecto a 2025, una vez ajustado el efecto del periodo de propiedad de los hoteles incorporados mediante la adquisición de Playa Hotels y de los activos vendidos durante el pasado ejercicio.

La compañía también ha elevado sus previsiones de remuneración a los accionistas, que se situarán entre 375 y 425 millones de dólares mediante dividendos y recompras de acciones.

Durante el tercer trimestre, Hyatt adquirió 867.109 acciones ordinarias de clase A por un importe total de 147 millones de dólares. En el acumulado del año hasta el 30 de septiembre, la retribución a sus accionistas ascendió a 336 millones de dólares.

Una estrategia basada en marcas y expansión

Mark S. Hoplamazian, presidente del consejo de administración, presidente y CEO de Hyatt, ha destacado la evolución de los resultados y el comportamiento de las distintas áreas de negocio. Según ha señalado, el crecimiento de los honorarios brutos, la fortaleza de las marcas, la ampliación de la plataforma comercial y el modelo de negocio con menor intensidad de activos están impulsando la evolución de la compañía.

El directivo también ha puesto el acento en la cartera récord de proyectos en desarrollo y en la creciente vinculación de los miembros del programa de fidelización World of Hyatt, factores que, en su opinión, refuerzan la posición competitiva del grupo y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Con estos resultados, Hyatt mantiene su apuesta por la expansión de su presencia internacional, el desarrollo de sus marcas y el fortalecimiento de un modelo de negocio que busca generar ingresos recurrentes y valor sostenible.