De las esculturas al frontón: descubrir Pamplona a través de Jorge Oteiza

martes 27 de octubre de 2026 , 09:30h

Una ruta urbana conecta algunas de las esculturas más representativas del artista vasco con los frontones y las tradiciones de la capital navarra, invitando a descubrir una ciudad que también es referente de la vanguardia artística.

Pamplona es mucho más que los Sanfermines. Tras la imagen internacional asociada a sus fiestas, la capital navarra guarda una estrecha relación con el arte contemporáneo, la arquitectura y las tradiciones populares. Una conexión que se puede descubrir siguiendo las huellas de Jorge Oteiza, uno de los grandes renovadores de la escultura del siglo XX, a través de una propuesta cultural que encuentra un vínculo inesperado entre la creación artística y la pelota vasca.

¿Qué tienen en común una escultura de vanguardia y un partido de pelota? Para Oteiza, ambos podían compartir una misma reflexión sobre el espacio, el movimiento y el vacío. Esta idea constituye el punto de partida de la ruta «Jorge Oteiza y la pelota», un itinerario que recorre distintos lugares de Pamplona para mostrar cómo el pensamiento de uno de los artistas más influyentes de la cultura vasca dialoga con una de las tradiciones más arraigadas del territorio.

La propuesta permite, además, acercarse a una faceta menos conocida de la ciudad, cuya historia cultural también está marcada por los Encuentros de Pamplona de 1972. Aquel festival reunió a cientos de artistas y creadores y convirtió a la capital navarra en un importante escenario de experimentación y vanguardia. Más de medio siglo después, ese legado sigue presente en sus espacios culturales, en la Ciudadela y en instituciones como el Museo de la Universidad de Navarra (MUN), además de en otros centros vinculados a la creación contemporánea.

El frontón como espacio de creación

La relación entre Oteiza y la pelota vasca permite entender de otra manera tanto el arte como el deporte. Frente a la concepción tradicional de la escultura como una masa sólida, el artista dedicó buena parte de su investigación a explorar la desocupación del espacio. En sus obras, el vacío no representa una ausencia, sino un elemento activo que define las formas y transforma la percepción del espectador.

Esta búsqueda encontró un interesante paralelismo en la arquitectura del frontón. Sus paredes, sus límites y el espacio abierto en el que se desarrolla el juego configuran un escenario donde el movimiento adquiere sentido. La trayectoria de la pelota, los rebotes y la posición de los jugadores convierten el recinto en un espacio dinámico, en el que arquitectura y acción mantienen una relación constante.

Desde esta perspectiva, el frontón trasciende su función deportiva para convertirse también en una referencia cultural y artística. La pelota vasca, con sus reglas, sus movimientos y su relación con el espacio, ofrece una manera de comprender algunas de las preocupaciones fundamentales de Oteiza. La ruta invita así a mirar los escenarios cotidianos de Pamplona con otros ojos y a descubrir la conexión entre una tradición popular y la experimentación artística.

Un paseo por Pamplona siguiendo las huellas de Oteiza

El recorrido, de aproximadamente una hora y media, comienza junto al Teatro Gayarre, al inicio de la avenida de Carlos III, donde se encuentra Unidad triple y liviana. Instalada en 1998 y basada en una obra original de 1950, esta escultura permite acercarse a una etapa fundamental de la trayectoria del artista, marcada por el tránsito desde la representación figurativa hacia la investigación de las posibilidades espaciales de la forma.

La siguiente parada destacada es el frontón Labrit, conocido popularmente como La Bombonera y considerado uno de los grandes referentes de la pelota vasca en Pamplona. Su arquitectura permite trasladar al espacio real algunas de las ideas que recorren la obra de Oteiza: los límites, las superficies y el vacío como elementos que intervienen en la experiencia del movimiento.

El itinerario continúa hasta el Parlamento de Navarra, donde se encuentra Cabeza de apóstol n.º 8, una pieza de 1953 que refleja la evolución del escultor y su progresivo alejamiento de los modelos figurativos convencionales. La obra permite profundizar en la relación entre materia, forma y espacio, tres conceptos esenciales para comprender su lenguaje artístico.

La última parada es la Ciudadela, uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de Pamplona y un espacio de referencia para la actividad cultural de la ciudad. Allí se exhibe Gudari Odiseo, de 1958, una escultura que permite completar el acercamiento al universo creativo del artista y a sus investigaciones sobre las posibilidades expresivas de la escultura contemporánea.

La pelota vasca, parte de la identidad de Pamplona

Más allá de su dimensión artística, la ruta ofrece una oportunidad para conocer el papel que la pelota vasca ha desempeñado en la vida social de Pamplona. Durante generaciones, los frontones han sido lugares de encuentro, convivencia y transmisión de tradiciones, además de escenarios de competición.

Su importancia no se limita al ámbito deportivo. Estos espacios forman parte de la memoria colectiva y de una manera de entender las relaciones sociales, en la que el juego se convierte también en una ocasión para compartir tiempo y reforzar los vínculos comunitarios.

La conexión entre Oteiza y la pelota permite, por tanto, aproximarse a la identidad cultural de la capital navarra desde una perspectiva diferente. El recorrido relaciona el patrimonio artístico con una tradición viva y muestra cómo ambos forman parte de una misma cultura, capaz de combinar la experimentación con las costumbres más arraigadas.

Museo Oteiza: una visita para profundizar en su legado

La experiencia puede completarse con una visita al Museo Oteiza, situado en Alzuza, a unos nueve kilómetros de Pamplona. El centro conserva una amplia colección de esculturas, dibujos, piezas experimentales y materiales que permiten recorrer las distintas etapas de la trayectoria del artista y comprender la evolución de su pensamiento.

La visita ofrece la oportunidad de profundizar en las investigaciones que llevaron a Oteiza a transformar el lenguaje escultórico y a situar el espacio y el vacío en el centro de su obra. Junto al recorrido urbano, constituye una propuesta especialmente interesante para quienes desean conocer Navarra a través de sus creadores, su patrimonio y sus tradiciones.

Así, Pamplona descubre otra de sus facetas: una ciudad en la que el arte contemporáneo convive con la historia y la cultura popular. Basta con detenerse ante una escultura, recorrer sus espacios urbanos o acercarse a un frontón para descubrir que, en ocasiones, el arte y el deporte comparten mucho más de lo que parece.