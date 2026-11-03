Bruselas, capital de las vanguardias y la arquitectura contemporánea

martes 3 de noviembre de 2026 , 10:30h

Bruselas es mucho más que sus plazas monumentales, sus elegantes avenidas y su reconocida arquitectura. La capital belga cuenta con una intensa vida cultural en la que conviven las grandes corrientes artísticas del siglo XX, el surrealismo y las propuestas más innovadoras del arte contemporáneo. Una escena que se prepara para vivir uno de sus momentos más destacados con la próxima apertura de KANAL–Centre Pompidou, un nuevo referente museístico que ampliará la oferta cultural de la ciudad.

Visit.Brussels propone descubrir esta faceta artística a través de un recorrido por algunos de sus centros culturales más representativos, espacios que permiten acercarse tanto a los grandes nombres de la historia del arte como a las nuevas formas de expresión.

KANAL–Centre Pompidou: un nuevo referente cultural para Europa

El próximo 28 de noviembre de 2026, Bruselas incorporará a su mapa cultural uno de los proyectos museísticos más ambiciosos de los últimos años: KANAL–Centre Pompidou. Situado en el emblemático antiguo garaje Citroën de la Place de l’Yser, el complejo cuenta con 46.000 m² y nace de la colaboración entre el Centre Pompidou, la Región de Bruselas-Capital y la Fundación Kanal.

Concebido como una auténtica «ciudad dentro de la ciudad», el nuevo espacio reunirá arte, arquitectura y actividades culturales en un mismo recinto. Su propuesta irá más allá de las salas de exposición, con restaurante gastronómico, brasserie, bar en la azotea, panadería, librería, zona de juegos y espacios destinados a eventos. El proyecto aspira a recibir más de 550.000 visitantes al año.

La inauguración contará con diez exposiciones simultáneas. Entre ellas destaca A Truly Immense Journey (Un viaje verdaderamente inmenso), que reúne más de 350 obras procedentes del Centre Pompidou, KANAL y distintas colecciones belgas e internacionales. La selección incluye trabajos de Picasso, Matisse, Paul Klee, Braque, Giacometti y Sonia Delaunay, en una muestra que permitirá contemplar estas piezas fuera de la sede parisina del Centre Pompidou.

Museo Magritte: un recorrido por el universo surrealista

Bruselas mantiene un vínculo especial con el surrealismo a través de la figura de René Magritte, uno de los artistas belgas más reconocidos internacionalmente. El Museo Magritte, integrado en los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica y situado en pleno centro de la ciudad, alberga la mayor colección del mundo dedicada al pintor.

Sus más de 230 obras y documentos permiten adentrarse en el imaginario de un creador que convirtió los objetos cotidianos y las imágenes aparentemente familiares en escenarios llenos de enigmas y significados inesperados.

A lo largo de sus 2.500 m², el recorrido reúne pinturas, dibujos, esculturas, objetos pintados, carteles publicitarios y fotografías. También conserva una destacada colección de obras de su denominada época «vache». Los préstamos de coleccionistas e instituciones públicas contribuyen, además, a renovar periódicamente la programación expositiva de un museo que recibe más de 300.000 visitantes al año.

BOZAR: arte y pensamiento en la arquitectura de Victor Horta

La arquitectura también forma parte de la experiencia cultural de Bruselas. Uno de sus mejores ejemplos es BOZAR (Centre for Fine Arts), un edificio diseñado por Victor Horta, figura fundamental del modernismo belga, que se ha consolidado como uno de los principales escenarios artísticos de la capital.

Su programación combina exposiciones de artes plásticas, fotografía, música y artes escénicas, con propuestas que invitan a explorar distintas formas de creación y pensamiento contemporáneo.

Hasta el 7 de marzo, BOZAR presenta I am not me, the horse is not mine, una exposición individual dedicada al artista sudafricano William Kentridge. Reconocido por su compromiso social, político y poético, estrechamente vinculado a la historia del apartheid, Kentridge reúne en esta muestra una amplia selección de trabajos realizados desde principios de la década de 1980.

Dibujos, películas de animación, esculturas, vídeos e instalaciones permiten recorrer las distintas etapas de su trayectoria y descubrir una práctica artística en la que confluyen la experimentación visual, la memoria histórica y el trabajo colaborativo.

WIELS: las nuevas voces del arte contemporáneo

Para acercarse a las corrientes más experimentales, WIELS ofrece una perspectiva diferente. Este centro de arte contemporáneo ocupa una antigua fábrica de cerveza, un edificio de arquitectura industrial que conserva su carácter original y que hoy se ha convertido en un espacio de referencia para la creación artística actual.

Lejos del concepto tradicional de museo, WIELS apuesta por exposiciones temporales, instalaciones y proyectos que exploran nuevos lenguajes y formas de expresión.

Del 31 de octubre al 7 de marzo, el centro acoge una exposición de gran formato dedicada a la artista zimbabuense Portia Zvavahera. Su trabajo combina pintura y técnicas de grabado para construir escenas protagonizadas por figuras humanas y criaturas fantasmales que parecen surgir de un territorio entre el sueño, la memoria y el mundo sobrenatural.

La muestra permite descubrir el universo personal de una artista cuya obra explora los límites entre lo visible y lo invisible, la realidad y las experiencias que emergen durante el descanso.

Con esta diversidad de propuestas, Bruselas reafirma su posición como uno de los destinos culturales más interesantes de Europa. Una ciudad donde los grandes maestros del arte moderno conviven con la arquitectura histórica y las nuevas expresiones creativas, ofreciendo al viajero distintas maneras de descubrir su identidad.