Del interior a la costa: una ruta en bicicleta por el Alentejo portugués

martes 3 de noviembre de 2026 , 10:00h

Los itinerarios de gravel recorren paisajes agrícolas, pueblos tradicionales y tramos de costa atlántica, en una forma de viajar que conecta naturaleza, cultura y gastronomía.

En el Alentejo, los caminos de tierra atraviesan extensos alcornocales, campos abiertos y pequeñas localidades donde las tradiciones rurales siguen formando parte de la vida cotidiana. Recorrer este territorio en bicicleta permite descubrir una de las regiones más extensas de Portugal desde una perspectiva pausada, en contacto con un paisaje en el que la naturaleza, los oficios tradicionales y la gastronomía mantienen una estrecha relación.

La bicicleta de gravel, preparada para combinar pistas sin asfaltar, caminos rurales y carreteras secundarias, resulta especialmente adecuada para explorar estos escenarios. El recorrido se convierte así en una experiencia que va más allá del deporte: una oportunidad para conocer el territorio, detenerse en sus pueblos y acercarse a los productos y costumbres que definen la identidad alentejana.

De los caminos rurales a la costa atlántica

La red de rutas ciclistas de la Ruta Vicentina ofrece diferentes itinerarios para descubrir el suroeste portugués, incluidas propuestas para gravel y bikepacking. Sus caminos discurren entre terrenos agrícolas, valles fluviales y bosques de alcornoques, antes de acercarse a algunos de los paisajes más representativos de la costa atlántica.

En este tramo del viaje, el paisaje rural convive con la fuerza del océano. La playa de Almograve y el cabo Sardão, con sus acantilados y amplias vistas al Atlántico, permiten descubrir una costa de gran belleza natural. Más al sur, localidades como Vila Nova de Milfontes y Zambujeira do Mar ofrecen la posibilidad de hacer una pausa, pasear junto al mar y disfrutar de la cocina local.

El atractivo de esta ruta reside también en la diversidad de sus escenarios. Entre una etapa y otra, el ciclista encuentra caminos que invitan a avanzar sin prisas y pequeñas poblaciones que conservan una estrecha relación con el entorno, en una región donde el turismo activo puede combinarse con el descubrimiento cultural y gastronómico.

Alcornocales y tradiciones ligadas a la tierra

El interior del Alentejo permite acercarse a una forma de vida marcada por los ciclos del campo y el aprovechamiento de los recursos naturales. En los alrededores de Cercal do Alentejo y São Luís, las paradas durante el recorrido pueden convertirse en una oportunidad para conocer iniciativas locales y actividades que mantienen vivas las tradiciones rurales.

Bodegas, almazaras y queserías muestran algunas de las principales señas de identidad gastronómicas de la región. El vino, el aceite de oliva y los quesos artesanales forman parte de una cultura culinaria estrechamente vinculada al territorio y a los conocimientos transmitidos entre generaciones.

Entre sus paisajes más característicos destacan los alcornocales, bosques en los que el aprovechamiento del corcho continúa teniendo un importante papel económico y cultural. La extracción de la corteza exige experiencia y un cuidado específico de los árboles, que pueden seguir produciendo corcho durante décadas. Una actividad que ayuda a comprender la relación entre la economía rural y la conservación de estos ecosistemas mediterráneos.

El río Mira, puerta de entrada al Atlántico

A medida que la ruta se aproxima a Vila Nova de Milfontes, el río Mira adquiere protagonismo. Su desembocadura, junto a los arenales de la localidad, marca la transición entre los paisajes del interior y el litoral, donde las pistas rurales dan paso a escenarios abiertos al océano.

El Mira constituye uno de los elementos naturales más destacados de esta parte del Alentejo. A lo largo de su recorrido, sus riberas y los espacios naturales asociados al río dibujan un paisaje de gran interés ecológico, en el que conviven diferentes hábitats y actividades tradicionales.

La ruta permite descubrir también localidades como Odemira, cuyo núcleo urbano mantiene una estrecha relación histórica con el río y el territorio circundante. En Zambujeira do Mar, por su parte, el Atlántico marca el ritmo de la vida cotidiana. Su entorno costero invita a prolongar la estancia y descubrir una gastronomía en la que los pescados y mariscos frescos conviven con las recetas tradicionales alentejanas.

Después de una jornada sobre dos ruedas, sentarse a la mesa forma parte de la experiencia. La cocina local permite completar el viaje con sabores ligados tanto al campo como al mar, en consonancia con la diversidad de paisajes que caracteriza a la región.

Medronho, el sabor de una tradición portuguesa

La identidad del Alentejo también se descubre a través de productos que conservan técnicas de elaboración transmitidas de generación en generación. Uno de ellos es el medronho, un aguardiente obtenido mediante la destilación del fruto del madroño, especialmente vinculado a distintas zonas del sur de Portugal.

En las proximidades de São Teotónio, la destilería Júnior Jacques ofrece la posibilidad de conocer esta tradición. Sus visitas permiten acercarse al proceso de elaboración, descubrir los utensilios empleados y conocer las particularidades de una bebida que forma parte del patrimonio gastronómico local. La experiencia se completa con una degustación de sus elaboraciones, en un recorrido que muestra cómo los métodos tradicionales pueden convivir con nuevas propuestas.

Entre caminos rurales, bosques de alcornoques, pueblos y paisajes atlánticos, el Alentejo invita a viajar de otra manera. La bicicleta permite enlazar naturaleza y cultura, pero también detenerse allí donde el territorio revela su carácter: en un producto artesanal, una conversación o una mesa en la que los sabores cuentan la historia de una región.