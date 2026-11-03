Japón en otoño: Momijimari y ky

El otoño en Japón (hasta finales de noviembre) destaca por el momiji —el cambio de color de las hojas— que tiñe templos, montañas y ciudades de rojos, naranjas y dorados, con clima suave y menos turistas.

Japón en otoño: el arte de contemplar el mundo teñido de rojo y oro

Momijigari es la práctica japonesa de visitar parajes naturales para admirar las hojas que cambian de color en otoño. A menudo se traduce como observación de las hojas otoñales y, por su importancia cultural, se compara con el hanami, la costumbre primaveral de disfrutar de los cerezos en flor. El término combina momiji, que significa hojas rojas o arce, y kari, que significa caza o recogida; otra lectura de los mismos caracteres es kōyō.

Cada año, los bosques, jardines y templos japoneses se transforman en un mosaico de colores cálidos. La contemplación de las hojas otoñales, invita a descubrir el país desde una perspectiva que combina naturaleza, tradición y cultura. Una experiencia que atrae a viajeros de todo el mundo, pero que también plantea nuevos desafíos para sus destinos más populares.

Cuando Japón cambia de color

Hay una época del año en la que Japón parece cambiar de ritmo. Los verdes del verano comienzan a desaparecer y los paisajes se llenan de tonos rojizos, anaranjados y dorados. Los jardines históricos, las laderas montañosas y los caminos que conducen a los templos adquieren una belleza distinta, mientras la gastronomía incorpora los sabores propios de la temporada.

Es el otoño japonés, una de las estaciones más apreciadas para descubrir el país y una alternativa al célebre espectáculo de los cerezos en flor de la primavera.

Conocido como kōyō, el cambio de color de las hojas forma parte de una tradición cultural profundamente arraigada. Contemplar los arces japoneses, conocidos como momiji, o los tonos amarillos de los ginkgos es mucho más que una actividad turística: es una invitación a observar el paso del tiempo y la transformación de la naturaleza.

En un país donde las estaciones tienen una presencia destacada en la cultura, la gastronomía y la vida cotidiana, el otoño se convierte en una experiencia que va mucho más allá de una postal.

De Hokkaido a Kioto: un otoño que recorre el país

Una de las particularidades del otoño japonés es que no llega al mismo tiempo a todas las regiones. La transformación comienza en las zonas más frías del norte y en las áreas de montaña, para avanzar progresivamente hacia el centro y el sur del archipiélago.

En Hokkaido, los paisajes montañosos ofrecen algunas de las primeras escenas otoñales. Más adelante, el color alcanza ciudades como Tokio y Kanazawa, antes de extenderse hacia Kioto, Osaka y otras regiones meridionales.

Esta progresión permite organizar viajes en diferentes momentos de la estación, aunque acertar con las fechas requiere cierta planificación. La altitud, las temperaturas y las condiciones meteorológicas influyen en el momento en que los árboles alcanzan su máximo esplendor.

Las previsiones publicadas para 2026 por la Organización Nacional de Turismo de Japón y los organismos meteorológicos del país permiten seguir esa evolución y elegir los destinos en función del calendario previsto.

Kioto: templos, jardines y el espectáculo del momiji

Pocos lugares representan tan bien la imagen del otoño japonés como Kioto. La antigua capital imperial reúne templos, santuarios, jardines y caminos históricos donde el rojo de los arces contrasta con la arquitectura tradicional.

En espacios como Eikando, Tofukuji o los jardines que rodean Kiyomizu-dera, el follaje otoñal transforma el paisaje y ofrece distintas maneras de contemplar la estación.

Sin embargo, la experiencia no se limita a los enclaves más conocidos. Pasear por barrios históricos, descubrir pequeños jardines o detenerse en una casa de té permite apreciar otros matices de la ciudad.

La popularidad de Kioto durante el otoño también exige una visita responsable. Madrugar, elegir días laborables y explorar zonas menos concurridas son algunas de las formas de disfrutar de sus paisajes sin contribuir innecesariamente a la presión sobre los lugares más visitados.

Tokio: el otoño entre la naturaleza y la gran ciudad

En Tokio, el cambio de estación demuestra que el otoño japonés no pertenece exclusivamente a los paisajes rurales.

Los jardines tradicionales, los parques urbanos y las avenidas arboladas ofrecen espacios para observar el follaje sin abandonar el dinamismo de la metrópoli. Entre los lugares conocidos por sus ginkgos destaca la avenida Icho Namiki, en el entorno de Meiji Jingu Gaien, donde los árboles forman una llamativa sucesión de tonos dorados.

La ciudad permite combinar esta experiencia con museos, mercados, gastronomía y barrios que muestran distintas facetas de la cultura japonesa.

Para el viajero internacional, Tokio ofrece así una manera diferente de entender el turismo urbano: una gran capital en la que también hay espacio para detenerse, observar y disfrutar de los pequeños cambios que acompañan a cada estación.

Más allá de las grandes ciudades

El atractivo del otoño japonés se extiende por regiones que ofrecen paisajes y experiencias muy diferentes.

En Nikko, al norte de Tokio, los santuarios históricos conviven con montañas, lagos y bosques que adquieren tonos intensos durante la estación. En los Alpes japoneses, determinadas rutas y localidades permiten combinar senderismo, paisajes de montaña y alojamientos tradicionales.

Kanazawa, por su parte, reúne patrimonio histórico, barrios tradicionales y jardines como Kenrokuen, mientras que otras regiones de Tohoku y Kyushu ofrecen alternativas para quienes desean descubrir el país más allá de los circuitos habituales.

La elección depende del tipo de viaje que se busque: grandes escenarios naturales, patrimonio cultural, gastronomía regional o una combinación de todos ellos.

Diversificar las rutas también puede contribuir a distribuir mejor los visitantes y favorecer que otras comunidades se beneficien de la actividad turística.

Los sabores del otoño japonés

El otoño se descubre también a través de la mesa. Las castañas, los boniatos, las setas y los caquis forman parte de la despensa estacional, junto con otros productos que protagonizan menús y especialidades regionales.

En los mercados, restaurantes y pequeños establecimientos, la cocina permite acercarse a una dimensión del viaje que a menudo queda en segundo plano frente a los paisajes.

La gastronomía estacional japonesa refleja una manera de entender los alimentos en relación con el momento del año. Probar los productos de temporada, descubrir preparaciones tradicionales y visitar mercados locales aporta profundidad a la experiencia y permite conocer mejor las costumbres de cada región.

Para muchos viajeros, esta dimensión culinaria se convierte en uno de los recuerdos más duraderos del viaje.

Una belleza que necesita ser protegida

El éxito internacional del otoño japonés tiene una cara menos idílica. Los lugares más conocidos reciben grandes cantidades de visitantes durante periodos relativamente cortos, lo que puede generar congestión en el transporte, saturación de los espacios públicos y presión sobre las comunidades locales.

Además, el calendario del follaje depende de las condiciones meteorológicas. Las temperaturas otoñales influyen en la evolución de los colores y pueden retrasar o adelantar el momento de máxima intensidad. Por ello, no siempre es posible garantizar que un paisaje alcance su mejor aspecto en una fecha concreta.

La respuesta no consiste en dejar de visitar estos lugares, sino en hacerlo con mayor planificación y sensibilidad. Consultar las previsiones actualizadas, respetar los espacios naturales, evitar comportamientos que dañen los jardines y considerar destinos alternativos son decisiones que ayudan a preservar la experiencia.

También conviene recordar que la sostenibilidad turística no depende únicamente del comportamiento individual: la gestión de los flujos de visitantes, la planificación de los destinos y el equilibrio entre turismo y vida cotidiana son responsabilidades compartidas.

El verdadero lujo de mirar cómo cambian las estaciones

Japón ofrece en otoño una experiencia que combina belleza natural, patrimonio y cultura. Desde los primeros colores de Hokkaido hasta los jardines históricos de Kioto, el país permite descubrir cómo una estación puede transformar tanto el paisaje como la forma de recorrerlo.

Pero quizá su mayor atractivo no esté únicamente en los colores que llenan las fotografías. Está también en la posibilidad de acercarse a otra cultura, descubrir los sabores de temporada y comprender por qué la contemplación de la naturaleza ocupa un lugar tan especial en la vida japonesa.

El desafío será mantener ese atractivo sin convertir los escenarios más emblemáticos en víctimas de su propio éxito.

Porque el otoño japonés no necesita ser una carrera por conseguir la fotografía perfecta. Su verdadero valor reside en poder disfrutarlo, comprenderlo y preservarlo para quienes vendrán despué

Y UN ÚLTIMO DETALLE…

«Cuándo viajar a Japón para ver el otoño en 2026

Como referencia, la actualización meteorológica publicada el 1 de octubre de 2026 situaba el máximo de las hojas rojas alrededor del 4 de noviembre en Sapporo, del 28 de noviembre en Tokio y del 11 de diciembre en Kioto. Son previsiones, no garantías, y conviene comprobar las actualizaciones antes de publicar o planificar el viaje.