Marat-Sade, de Peter Weiss, en Naves del Español en Matadero

La Sala Fernando Arrabal de Naves del Español en Matadero, Madrid, acoge desde el 19 de enero una nueva producción del Teatro Español, que recupera uno de los textos fundamentales del teatro del siglo XX: ‘Marat-Sade, persecución y asesinato de Jean Paul Marat representados por el grupo teatral de la casa de salud de Charenton bajo la dirección del señor de Sade’, de Peter Weiss, en traducción de Miguel Sáenz, bajo la dirección de Luis Luque. La sala se convertirá así, durante unas semanas, en una gran casa de salud mental donde un grupo de pacientes/actores representan parajes acerca de un tiempo posterior al comienzo de la Revolución francesa. El espectáculo, que estará en cartel hasta el 14 de febrero, está protagonizado por un elenco de trece intérpretes integrado por Francisco Boira (Coulmier), Emilio Buale (Roux), Itziar Castro (Simmone Evrad), Juan Codina (Marat), Nacho Fresneda (Sade), María Lobillo (Kokol), Juando Martínez (Paciente), Eduardo Mayo (Pregonero), Adrián Navas (Cicirici), Pepe Ocio (Duperret), Andrés Picazo (Polpoj), Julia Rubio (La Rosiñol) y Ana Rujas (Charlotte Corday).

La obra cumbre de Weiss –Marat-Sade en su título abreviado–, escrita en los años 60, aborda los años posteriores al comienzo de la Revolución francesa. En esta historia metateatral de “teatro dentro del teatro”, un grupo de pacientes de la casa de salud de Charenton, dirigidos por su residente más ilustre, el Marqués de Sade, representan los hechos históricos que condujeron al asesinato del revolucionario Jean Paul Marat, apuñalado por la joven campesina Charlotte Corday. Una representación que suscita un intenso debate filosófico entre las ideas del propio Sade y las del revolucionario Marat. Durante el transcurso de la historia, el espectador asiste al aumento de la tensión entre ellos ante las diversas cuestiones que se plantean: vicio o virtud, lo colectivo o lo individual, ricos o pobres… ¿Todo por el placer de la vida? ¿Todo a través del sacrifico de la muerte?

Esta nueva puesta en escena cuenta con un gran equipo de creadoras, actores y actrices que, junto a la arriesgada visión del coreógrafo israelí Sharon Fridman, aportan cierta distorsión poética a un texto sin duda formidable y completamente contemporáneo. Un espectáculo que confiere una relevancia especial a la música, el movimiento y la luz. “Peter Weiss lo define como un drama musical que bebe de las vanguardias artísticas de principios de siglo, de un teatro social y contestatario. Yo he querido trasladar eso a nuestros días, buscar los rapsodas contemporáneos, los bufones de hoy y la música que nace del pueblo”, explica su director, Luis Luque. Y continúa: “Me gustan las obras que contienen enigmas por descifrar. Esta obra es un conflicto de estilos, me desconcierta y obsesiona a partes iguales porque las ideas filosóficas y contradicciones que nacen de la función me arrebatan. Y eso me ha llevado a jugar con los estilos. Nos encontramos ante una obra con gran carga poética sobre el poder de lo colectivo frente al pensamiento nihilista. No podemos obviar que este texto de bebe del Teatro de la Crueldad de Artaud, pero también se inspira en el Teatro Pobre de Grotowski, con clara influencia de Bertolt Brecht”.

Además de con coreografía de Sharon Fridman, Marat-Sade cuenta con diseño de espacio escénico de Monica Boromello, música original de Luis Miguel Cobo, diseño de vestuario de Raúl Marina, diseño de iluminación de David Hortelano y diseño de videoescena de Bruno Praena. El espectáculo es una producción del Teatro Español.