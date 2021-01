Personio anuncia ampliación de capital por 125 millones de dólares de la serie D

martes 19 de enero de 2021 , 10:44h

Personio, la plataforma ‘todo en uno’ de recursos humanos para pymes, ha anunciado una nueva ronda de financiación de 125 millones de dólares de la Serie D alcanzando una valoración total de 1.700 millones de dólares.

La nueva inversión acelerará la expansión internacional de la compañía de software alemana, lo que les ayudará en su ambición de convertirse en la plataforma de RRHH líder en Europa para las pymes. La financiación se produce luego de un año de fuerte crecimiento del negocio, en el que se duplicaron los ingresos a pesar de las condiciones adversas del mercado.

Personio ofrece un software de RRHH todo en uno para pequeñas y medianas empresas de 10 a 2.000 empleados. Su misión es hacer que los procesos de RRHH sean tan transparentes y eficientes como sea posible para que RRHH pueda centrarse en los activos más valiosos de la empresa: las personas. El software de Personio incluye la gestión de recursos humanos, reclutamiento, nómina y ofrece soporte a todos los procesos de RRHH básicos que toda empresa necesita hacer. Actualmente, la compañía ayuda a más de 3.000 pymes de toda Europa a liberar su potencial productivo mediante la digitalización y automatización de las tareas de gestión de personal. Entre ellas, se encuentran firmas españolas como Habitissimo, plataforma del sector de la reforma y reparación, y Bipicar, compañía de suscripción de vehículos.

La última ronda de inversiones fue liderada por Index Ventures, firma que ya era inversora en Personio y que anteriormente ha apoyado a empresas de software de alto perfil como Slack, Dropbox y Zendesk en su salida a bolsa. Todos los demás inversores de Personio Accel, Lightspeed Venture Partners, Northzone, Global Founders Capital y Picus— volvieron a participar en esta última ronda de financiación.

A ellos se ha unido Meritech, que tiene un largo historial de apoyo a compañías de SaaS de gran éxito que incluye a Salesforce, donde fueron el primer inversor externo, o a otras más recientes como Datadog, Snowflake y UiPath.

Esta última financiación llega solo doce meses después de que la empresa recibiera 75 millones de dólares de financiación de la serie C, en una ronda liderada por Accel, y que elevaba la cifra total de inversión de Personio a más de 250 millones de dólares.

El nuevo capital permitirá a Personio aumentar su expansión en toda Europa y centrarse en el desarrollo de su software basado en la nube, a medida que construye el sistema operativo líder de recursos humanos de Europa para el reclutamiento, la administración de personal y la nómina de las pequeñas y medianas empresas.

Los planes de Personio para este año incluyen:

Mejorar y profundizar aún más las capacidades del producto, para cubrir aún más procesos que apoyen a los equipos de RR.HH. en su trabajo diario y agilizar la gestión de personal en todas sus organizaciones.

El lanzamiento del Personio Marketplace con nuevas integraciones en el primer trimestre que permitirán a sus clientes automatizar los flujos de trabajo a través de herramientas como Slack, Microsoft Teams y otros software relacionados con Recursos Humanos

Continuar el rápido crecimiento en Alemania, Austria y Suiza, mientras duplican la inversión en los mercados en los que el negocio tuvo éxito durante 2020, como España, Reino Unido & Irlanda, los países nórdicos y Benelux. En 2021, la compañía también ingresará a nuevos mercados, incluyendo Francia e Italia.

Duplicar su plantilla en todos los países de 500 a 1000 para finales de 2021, a través de sus cuatro oficinas en Múnich (HQ), Madrid, Londres y Dublín, donde se ha establecido su nuevo centro internacional de ventas e ingeniería.

Si bien la financiación también les ofrece la opción de realizar nuevas adquisiciones —como la de la startup española Rollbox en 2019— actualmente no han previsto fusiones y adquisiciones y la atención se sigue centrando en un crecimiento orgánico, fuerte y continuo.

Hanno Renner, cofundador y CEO de Personio: "Si bien el año pasado ha sido difícil para muchas compañías, al mismo tiempo ha acelerado la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. También ha demostrado el importante papel de los equipos de recursos humanos, especialmente cuando muchos de nosotros seguimos trabajando a distancia. Estamos agradecidos por un año en el que pudimos crecer y servir a más de 3.000 pymes europeas. Al desarrollar aún más nuestra plataforma, seguiremos apoyando a nuestros clientes para afrontar sus retos actuales y futuros".

"Esta inversión llega antes de lo que habíamos anticipado, ya que todavía estamos bien cubiertos por nuestra ronda anterior en enero de 2020. Este fuerte interés y apoyo de nuestros inversores demuestra no sólo el valor de la oferta de Personio, sino también el enorme potencial que tiene el negocio para un mayor desarrollo y crecimiento en el futuro. Apenas estamos arañando la superficie".

Martin Mignot, socio de Index Ventures y miembro de la mesa directiva de Personio: "Las pymes son la columna vertebral de la economía europea, ya que dan empleo a 100 millones de personas en todo el continente. Pero también es un sector que ha sido descuidado por las compañías de software centradas predominantemente en las grandes empresas. Personio está cambiando eso al haber creado un conjunto de herramientas potentes que se adaptan a las necesidades de las pequeñas empresas. Bajo la dirección del cofundador de la empresa, Hanno Renner, Personio se ha convertido rápidamente en una de las empresas más impactantes e impresionantes de Europa y estamos encantados de trabajar con él y con su equipo a medida que crecen y responden a la creciente demanda de sus productos".

Alex Clayton, socio general de Meritech Capital y nuevo miembro de la mesa directiva de Personio: "Hemos tenido el placer de trabajar con algunas de las empresas de SaaS más exitosas del mundo y, dado el éxito de Personio en los últimos cinco años y el inmenso potencial de mercado, creemos firmemente en la capacidad de Personio para construir un negocio igual de exitoso e impactante. Después de muchas conversaciones importantes con Hanno en los últimos años, ahora estamos entusiasmados de unirnos al viaje".

La última valoración sitúa a Personio entre las empresas privadas de software más valiosas de Europa, ya que se une a empresas como UiPath, N26, Deliveroo o Klarna en las filas de las nuevas empresas europeas con una valoración de más de 1.000 millones de dólares.

Durante el año pasado Personio anunció la ampliación de su equipo ejecutivo, con la contratación de tres líderes de alto perfil: Geraldine MacCarthy como Directora de Ingresos (ex Dropbox), Ross Seychell como Director de Personal (ex Transferwise) y Birgit Haderer como Directora de Finanzas (ex Zalando), así como el ascenso de Jonas Rieke, el primer empleado de la empresa, a Director de Operaciones.