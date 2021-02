Habilidades en las que se fijan las empresas en tiempos de pandemia

lunes 22 de febrero de 2021 , 10:43h

Los idiomas cada vez están más presentes entre las cualidades necesarias para pasar una entrevista

El actual contexto de la pandemia ha dado lugar a grandes movimientos en el ecosistema laboral. Después de una dura etapa de ERTEs, recortes y reducciones de plantilla, las empresas también necesitan nuevos perfiles para adaptarse a la nueva normalidad, lo que se traduce en nuevas oportunidades y ofertas de empleo, aunque todavía muy escasas.



Las entrevistas de trabajo y las habilidades que se requieren del entrevistado no han cambiado drásticamente desde antes de la pandemia del coronavirus, pero sí que algunos requisitos cobran más importancia ahora que antes. De la mano de los profesores de la escuela de idiomas Berlitz, se explican las cinco cualidades más demandadas por las empresas a la hora de realizar una entrevista. Antes de todo, los profesores remarcan que “los requisitos para una nueva contratación están sujetos a múltiples parámetros dependiendo del puesto al que se opte, por lo cual es difícil establecer cualidades genéricas. Dicho esto, si tratamos de fijar requisitos mínimos comunes, y ponderando las cualidades más comunes a los diferentes puestos, estos serían los más valorados”.

Trabajo en equipo: No solo llevarse bien con los compañeros de trabajo, sino que también saber dar feedback, saber delegar… En definitiva, ser capaz de tener una buena comunicación con los compañeros para que el ritmo de trabajo fluya es vital para el buen funcionamiento de cualquier proyecto.

Adaptabilidad: A lo que antes las empresas hacían referencia como resolución de problemas o conflictos, probablemente ahora lo llamen adaptabilidad. Con un contexto tan inestable y cambiante como el actual, es necesario demostrar que uno es capaz no solo de superar obstáculos, sino que también de trabajar de forma fluida después de cada cambio.

Formación: Si bien es cierto que hoy en día tener un título universitario ya no es imprescindible para obtener un puesto de trabajo si uno sabe demostrar todas sus habilidades en la entrevista, las empresas siguen fijándose mucho en la formación. Tanto si se trata de un título universitario, formación profesional o cursillos no certificados, todo suma en un currículum y muestra la iniciativa y predisposición del candidato.

Experiencia: Son muchas las ofertas de trabajo en las que se piden más años de experiencia de los que el candidato podría tener por su edad, pero así es: la experiencia en un puesto similar es uno de los puntos del currículum mejor valorados, incluso más que la formación.

Conocimiento de idiomas: “En buena parte de lo los casos, el conocimiento de idiomas es lo que inclina la balanza para tomar una decisión cuando una empresa se encuentra con dos perfiles que encajan con el puesto para el que buscan un empleado”, explican los profesores de Berlitz. Esto lo confirma el Informe Infoempleo Adecco 2019, donde se desvela que en el 2018 el 34% de las ofertas recogieron este requisito, teniendo así dos puntos más que en el ejercicio anterior.

“En Berlitz”, explican los profesores, “el segmento de los que estudian un idioma por motivos laborales no ha dejado de crecer y más ahora con la pandemia, ya que el acceso al mercado laboral se ha complicado considerablemente”. Sin embargo, la importancia de este requisito varía según el sector. “El sector turístico y la hostelería son los primeros demandantes de un segundo idioma y también la ingeniería y las telecomunicaciones”, se explica desde Berlitz. En cuanto a cómo demostrar el nivel de idiomas en una entrevista, “para esto no existen varitas mágicas”, afirman los profesores, “los conocimientos del idioma se tienen o no se tienen. Lo que sí es recomendable es que, si llevas una temporada larga sin practicar el idioma, te apuntes a un curso intensivo de refresco y lo complementes con actividades relacionadas, como ver películas en versión original o practicar con amigos si es posible”.