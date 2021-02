Rabih Mroué, Compañía M.A.R, La Tremendita y Los Peligro en Condeduque, en marzo

jueves 25 de febrero de 2021 , 20:32h

Teatro, música, cine, lecturas performativas y encuentros durante el próximo mes.

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque (Madrid) ofrecerá en marzo dos obras de teatro contemporáneo, un concierto, la proyección de ocho cortometrajes y cuatro películas, un diálogo, una lectura performativa, dos instalaciones expositivas en los patios del centro, una exposición y varias actividades de mediación.

Artes escénicas

‘Riding on a Cloud’ será la propuesta de teatro contemporáneo en el mes de marzo de la mano del artista libanés Rabih Mroué, que gira por diferentes escenarios de muchos países con gran éxito de crítica y público, entre ellos el MoMA de Nueva York. En la obra, montados en la nube caprichosa de la memoria, Rabih y Yasser combinarán lo personal y lo político para trazar la frágil construcción de una biografía que acercarán a los espectadores los próximos 5 y 6 de marzo en el Teatro de Condeduque.

La obra de teatro de objetos Silencio de la Compañía M.A.R cuenta con la autoría de Andrea Díaz Reboredo y la interpretación de Miriam Garlo y Andrea Díaz Rebodero. Se representará en Conde Duque entre los días 24 y 28 de marzo.

Música

Condeduque ofrecerá, el próximo 19 de marzo, el estreno del nuevo proyecto de flamenco contemporáneo y experimental ‘Tremenda’ de la mano de la cantaora, productora, letrista, multi instrumentista, Rosario Guerrero, más conocida como La Tremendita. Una de las grandes renovadoras del flamenco, por su actitud inconformista y su claro deseo de mirar siempre hacia adelante.

Cine

La programación cinematográfica de Condeduque incluirá la proyección de ocho cortometrajes del artista libanés Rabih Mroué (3 de marzo) y cuatro películas de cuatro ciclos diferentes: Height of the Wave (ciclo Corea Off-Topic - 10 de marzo), El Pico (ciclo “Breve historia del cine quinqui” - 17 de marzo), The Ballad of Genesis (ciclo “Hambre de realidad” -24 de marzo) y El país de las maravillas (ciclo “Neorruralismo – 31 de marzo).

Arte

En el apartado artístico continúan expuestas las instalaciones Los mares del mundo, del artista Manolo Paz, que presenta un imponente módulo hecho con placas de coloridas redes de pesca utilizadas por marineros y, por otro lado, la escultura interactiva El invernadero rojo, de Patrick Hamilton, con color metafórico de alerta. Ambas instalaciones reflexionarán sobre la naturaleza y se podrán hasta el 26 de abril.

Asimismo, la exitosa exposición Bajo la superficie, (miedos, monstruos, sombras) continúa recibiendo un gran número de visitas y se podrá seguir viendo en la Sala de Bóvedas hasta el 11 de abril. Su comisario Javier Martín-Jiménez también es el encargado de realizar visitas guiadas a la sala, en grupos muy reducidos de personas, hasta el próximo 23 de marzo en dos turnos, de 18 a 19 y de 19 a 20 horas, previa descarga de invitaciones en la web del centro www.condeduquemadrid.es.

Pensamiento

El apartado de Pensamiento acogerá en el Salón de Actos el diálogo La naturaleza, con el autor Santiago Beruete, el editor Rubén Hernández y la antropóloga Yayo Herrero, moderados por la periodista María Jesús Espinosa de los Monteros (18 de marzo)

En él se reflexionará sobre cuestiones diversas ¿cómo miramos a una naturaleza cada vez más frágil que nos confronta con nuestra propia fragilidad? ¿cuándo formamos parte de ella y cuándo la estamos explotando excesivamente?

Palabra

En el apartado de palabra participarán este mes de marzo el dúo polipoético, Los Peligro formado por Liliana Peligro y el periodista Sergio C. Fanjul en formato Stand-Up Poetry, con mezcla de versos, humor, crítica y actualidad (2 de marzo). En su puesta en escena reflexionarán sobre el incierto mundo laboral, las consecuencias de la pandemia, las amenazas de la tecnología, o el insoportable paso del tiempo, dirigidos en esta ocasión por los artistas y performers, Anto Rodríguez y Oscar Bueno.

Mediación

Este mes de marzo, continuarán las Derivas urbanas, en grupos reducidos de seis personas dirigidas por el colectivo La Liminal, talleres de danza inclusiva dirigidos a personas con y sin diversidad funcional ofrecidos por el colectivo Lisarco y Danzas mínimas con un ciclo de talleres para familias.