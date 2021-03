Festival de Semana Santa del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

miércoles 17 de marzo de 2021 , 09:55h

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial de la Comunidad de Madrid, acoge una nueva edición del Festival de Semana Santa que, tras su cancelación el año pasado, vuelve con tres conciertos muy íntimos los días 1, 2 y 3 de abril. Una oportunidad única para escaparse a la sierra madrileña, evadirse de la realidad y viajar a otra época a través de la espiritualidad de grandes obras de la música sacra, medieval y barroca.

Durante los tres días que dura el encuentro, los espectadores podrán disfrutar de In Paradiso: música sacra y moral italiana del S. XVII, de Raquel Andueza & La Galanía; Santa María. Música en tiempos de Alfonso X el Sabio, de Capella de Ministrers; y Motetes y lamentaciones de Cristóbal de Morales, de La Grande Chapelle. Las tres actuaciones podrán verse a las 19.00 h. Como en otras ocasiones, el Teatro Auditorio abrirá bajo estrictas medidas de seguridad e higiene a través de un protocolo que garantiza la seguridad de público y trabajadores.

El festival se inaugura el jueves 1 de abril con el concierto In Paradiso: música sacra y moral italiana del S. XVII de Raquel Andueza & La Galanía. El conjunto musical presenta su programa más íntimo hasta la fecha, en el que recopilan diez piezas de diversa temática: desde una niña que no quiere ser monja a una Arianna convertida en María Magdalena; pasando por tres canciones morales que nos alertan de los peligros de no ser virtuoso, dos canciones de cuna para dormir al niño Jesús, y otras obras rotundas como el Lamento della Maddalena de Monteverdi o la Cantata Spirituale de Benedetto Ferrari.

Fundada en el año 2010 por la soprano Raquel Andueza y el tiorbista Jesús Fernández Baena, Raquel Andueza & La Galanía ofrecen música barroca de los siglos XVII y XVIII del más alto nivel, siendo una de las formaciones más especializadas en estos períodos. Su elenco incorpora a artistas nacionales e internacionales que forman parte de orquestas y grupos muy prestigiosos a nivel mundial como Hespèrion XXI, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Private Musicke, Orchestra of the Age o L’Arpeggiata. Desde que en 2011 sacaran su primer disco, Yo soy locura, han cosechado el afecto de la crítica y el público recibiendo, entre otros, el premio FestClásica otorgado por la Asociación Española de Festivales de Música Clásica. En 2016 publicaron su último disco Miracolo d’Amore (arias y dúos de óperas de Francesco Cavalli) junto al contratenor Xavier Sabata.

El festival continúa el viernes 2 de abril con Santa María. Música en tiempos de Alfonso X el sabio, de Capella de Ministrers. Bajo la dirección de Carles Magraner, el grupo presenta su último disco Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (1221 – 1284), en un concierto que aborda la conocida obra del rey de Castilla, de León y otros reinos de la época como Murcia y Sevilla. El álbum recopila diversas obras con las que se conmemora una triple efeméride: el 800 aniversario del monarca, el Año Santo Xacobeo y la décima edición de Early Music Morella. En este recorrido por la música del Medievo el público se deleitará con las obras más significativas del periodo como ‘Loor de Santa María’ (Cántigas del Rey Alfonso X el Sabio), el ‘Canto de la Sibila’ (drama litúrgico de melodía gregoriana) y las composiciones del Llibre Vermell del Monasterio de Montserrat.

Desde su creación en el año 1987, el grupo Capella de Ministrers (dirigido por Carles Magraner) ha desarrollado una importante tarea de investigación y musicología desde el Medioevo hasta el siglo XIX en favor del patrimonio musical español. El resultado, transformado en testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de comunicar y hacer partícipe de estas experiencias. De proyección internacional, Capella de Ministrers ha participado en los más renombrados festivales y conciertos tanto en España como en el extranjero. Ganador de varios premios entre los que destaca el de Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, su tarea ha trascendido fronteras artísticas colaborando con distintos coreógrafos y directores de cine.

El encuentro se clausura el sábado 3 de marzo con las Motetes y lamentaciones de Cristóbal de Morales, de La Grande Chapelle. Dirigido por Albert Recasens, el grupo rinde homenaje al gran compositor hispalense Cristóbal de Morales (1500 – 1553) y a su esencial repertorio de las iglesias y catedrales más importantes de España y América hasta finales de la Edad Moderna.

Con un extraordinario prestigio entre teóricos e historiadores, Morales se interesó especialmente por los textos de Cuaresma, que incluyen celebraciones del Miércoles de Ceniza y los domingos de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima. En este concierto, La Grande Chapelle interpreta una cuidada selección de motetes para el tiempo cuaresmal, que publicó en formato disco hace un año y medio. El programa se completa con las lamentaciones de Jueves y Viernes Santos - recuperadas hace unos años a partir de los manuscritos de la catedral de Puebla y la Capella Giulia del Vaticano- y con uno de los célebres Magníficats que tanta fama procuraron a Morales.

La Grande Chapelle, fundada en 2005 y con sello propio, es un conjunto vocal e instrumental de música antigua con vocación europea, cuyo principal objetivo es realizar una nueva lectura de las grandes obras vocales españolas de los siglos XVI a XVIII, con especial predilección por la producción policoral del Barroco. Tanto el grupo como su sello han recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan "Orphées d'Or" (Academia del Disco Lírico de París, en 2007 y 2009), "Sello del año" de los "Prelude Classical Music Awards 2007" (Holanda) o "5 de Diapason", CD Excepcional de Scherzo, "Choc de Classica". En 2010, recibió el I Premio FestClásica (Asociación Española de Festivales de Música Clásica), por su contribución a la interpretación y recuperación de música inédita española.