Copa, periódico y dado, obra invitada del Museo Picasso de París en el MPM

jueves 25 de marzo de 2021 , 21:54h

‘Copa, periódico y dado’ es un cuadro relieve perteneciente a la colección del Musée national Picasso-Paris, que Pablo Picasso realizó en 1914. Ese mismo año, Picasso creaba una pequeña escultura, ‘Copa de absenta’, parte de la Colección 2020-2023 del Museo Picasso Málaga y, a su vez, actualmente en préstamo en el museo parisino con motivo de la exposición "Picasso-Rodin".

Este intercambio de obras de arte, habitual entre instituciones museísticas, permitirá que las personas que durante los próximos meses visiten el Museo Picasso Málaga contemplen una obra cubista de especial relevancia artística.

Durante el periodo en el que ‘Copa de absenta’ forma parte de la exposición ‘Picasso-Rodin’, en el Musée national Picasso-Paris (9 febrero 2021 - 20 febrero 2022), el Museo Picasso Málaga alberga ‘Copa, periódico y dado’ en una de las salas dedicadas al cubismo. Y es que la innovación planteada por el cubismo en torno a los modos alternativos de representación pictórica de los objetos tuvo su equivalente en la escultura. El cubismo propició un cuestionamiento radical de las reglas convencionales propias de las prácticas escultóricas. En el caso de Pablo Picasso, especialmente entre los años 1909 y 1914, dio lugar a proposiciones híbridas en las que lo pictórico potencia en la escultura su condición de imagen.

Es el caso de la obra invitada ‘Copa, periódico y dado’ expuesta ahora en el Museo Picasso Málaga. Este pequeño cuadro en relieve está realizado convirtiendo una caja de cigarros puros en un espacio-marco, con trozos de hojalata recortada y sobrepintada -que eran parte de una lata de leche en polvo- y trozos de madera. El uso del pigmento y la combinación cromática potencian la percepción de una construcción “escultural” que opera asimismo como una imagen pictórica, subrayando el efecto de trampantojo que resalta o disminuye el relieve, acentuado por el trozo de lata que sobresale del marco.

En 1914 Picasso también realizó siete versiones diferenciadas de ‘Copa de absenta’, una escultura cubista singular, en cuanto a que se presenta como la síntesis de las obras de esta época ya que, aunque fue modelada en yeso y fundida en bronce siguiendo el sistema más tradicional, incorpora, a su vez, un objeto real, una cuchara, y mantiene la fragmentación cubista de los planos. Actualmente, tres de estas copas se encuentran en Estados Unidos, en The Museum of Modern Art y en el Metropolitan Museum of Art, ambos en Nueva York, así como en el Philadelphia Museum of Art. Otras dos en Europa, en el Centro Pompidou de París y en el Berggruen Museum de Berlín. La única ‘Copa de Absenta’ que conservó el propio Picasso pertenece a la Fundación Almine y Bernard Picasso para el arte (FABA). Habiendo sido exhibida en importantes exposiciones internacionales, en la actualidad forma parte de la colección permanente “Diálogos con Picasso. Colección 2020-2023” del Museo Picasso Málaga.

Con motivo de este intercambio de préstamos, el Museo Picasso Málaga ha realizado una investigación en torno a la obra invitada que puede consultarse en la página web https://www.museopicassomalaga.org/coleccion/cubismo-bodegones-0