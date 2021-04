Sudáfrica, la capital del póker en África

Sudáfrica se ha convertido en un destino turístico cada vez más popular en las últimas décadas. Situado en el extremo más meridional de África, es el segundo país más visitado del continente africano, solo por detrás de Marruecos, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). La nación del arco iris, por su mezcla cultural, étnica y natural, ofrece una gran diversidad de experiencias y actividades para los viajeros. Desde un safari en el Parque Nacional Kruger hasta un recorrido por la Montaña de la Mesa (una de las siete maravillas naturales del mundo), pasando por ciudades como Johannesburgo, Pretoria o Ciudad del Cabo, Sudáfrica tiene todo lo que los viajeros pueden desear para vivir unas vacaciones inolvidables.

El país sudafricano tiene tres capitales, ya que ha dado una sede distinta a los tres poderes del Estado: Pretoria acoge el poder ejecutivo, siendo la sede del Gobierno de Sudáfrica; Ciudad del Cabo acoge el poder legislativo, siendo la sede del Parlamento Nacional; y Bloemfontein es la sede del poder judicial. Entre la tradición y la modernidad de las ciudades sudafricanas se pueden encontrar algunos casinos y salas de póker espectaculares que se adaptan a todos los niveles, desde los jugadores que se adentran por primera vez en el mundo de los naipes hasta los grandes apostadores. La industria del juego es una de las más prósperas en Sudáfrica, que cuenta con un total de 43 casinos repartidos en 34 ciudades diferentes y varias salas de póker. De esta forma, los jugadores tienen muchas opciones para elegir.

Todos los casinos de Sudáfrica cuentan con las modalidades de juego habituales, como el blackjack, las máquinas tragaperras, la ruleta y el póker. El juego de cartas es uno de los favoritos de los sudafricanos y los viajeros. El póker se ha vuelto muy popular en el país africano, que, a diferencia de otros países, permite el juego a los lugareños. En los últimos años, Sudáfrica se ha convertido en la capital del póker en África. A pesar de contar con pocas salas de póker, el país ha sido el hogar de muchos eventos importantes, organizando torneos como el World Poker Tour (WPT) y las World Series of Poker Africa (WSOPA), la segunda expansión del prestigioso conjunto de torneos de póker en vivo fuera de los Estados Unidos. Las tres etapas africanas de las WSOP (2010, 2012 y 2013) se celebraron en la ciudad de Vanderbijlpark.

Los éxitos de Sudáfrica en las mesas de póker no se limitan al país, ya ha hay varios jugadores sudafricanos que se han hecho un nombre en el circuito internacional en los últimos años. El más destacado es Raymond Rahme, el primer africano en llegar a una mesa final en el Main Event de las World Series of Poker 2007, donde terminó en tercera posición por detrás de Tuam Lam y el ganador Jerry Yang. A sus 76 años, el sudafricano encabeza la lista de ganancias de todos los tiempos de Sudáfrica y acumula grandes victorias a lo largo de su carrera, principalmente en África, como señalan los datos de The Hendon Mob.

¿Dónde jugar al póker en vivo en Sudáfrica?

Casi todas las ciudades importantes de Sudáfrica tienen un casino donde los lugareños y los viajeros son recibidos con los brazos abiertos para disfrutar del póker. Los tres eventos de las WSOPA se llevaron a cabo en el Emerald Resort and Casino de la ciudad de Vanderbijlpark, en la provincia de Gauteng. En este establecimiento de juego, los aficionados a los naipes pueden disfrutar de mesas de Texas Hold'em Limit, con límites de apuestas que van desde 1,50 dólares hasta 60 $. Más allá del juego de cartas, esta ciudad industrial no ofrece muchas atracciones turísticas, por eso es poco visitada por los turistas.

El Resort Río Casino es el casino más grande del hemisferio sur. Situado en la localidad sudafricana de Klerksdorp, en el distrito de Matlosana, este establecimiento de juego cuenta con una sala de póker con mesas abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A diferencia de Vanderbijlpark, esta ciudad cuenta con importantes atracciones turísticas, como antiguas minas de oro, el Museo Klerksdorp, donde se pueden observar exposiciones de objeto históricos, arqueológicos y geológicos que se han encontrado en la zona, y la reserva Faanes Meintjies, que cuenta con más de 30 especies de animas y 150 especies diferentes de aves.

Como no podía ser de otra manera, las grandes ciudades de Sudáfrica también cuentan con establecimientos para jugar al póker en vivo. En Ciudad del Cabo se encuentra el GrandWest Casino, un complejo de entretenimiento que alberga un casino de clase mundial donde se puede disfrutar del juego de cartas en su máximo esplendor. Por su parte, Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica y capital de la provincia de Gauteng, cuenta con el Montecasino​, un complejo de ocio cuyo diseño está basado en un típico pueblo de la Toscana. En este establecimiento de juego, los aficionados a los naipes pueden encontrar póker tradicional y Raise 'em Poker Xtra.

Sun City Casino, una visita obligada en unas vacaciones en Sudáfrica

A 58 kilómetros de la ciudad de Pretoria se encuentra Sun City Casino, uno de los complejos de ocio más exclusivos del mundo. Inaugurado en 1979, este complejo de ocio ha evolucionado con el paso del tiempo hasta posicionarse como un lugar de visita obligada para aquellos viajeros que están de vacaciones en Sudáfrica, especialmente para los jugadores de póker, tanto experimentados como principiantes. Los aficionados a los naipes pueden encontrar una amplia variedad de juegos de póker en el Sun City Casino, desde el popular Texas Hold 'Em hasta el Raise'Em (una modalidad de cinco cartas que se juega con una sola baraja de cartas repartidas por la mano del croupier o el barajador de cartas).

Más allá del póker, el Sun City Casino cuenta con diversas atracciones interesantes para los viajeros. Junto al complejo de ocio se encuentra el Parque Nacional Pilanesberg, uno de los principales de Sudáfrica. Un lugar único donde los viajeros puede conocer la vida cotidiana de los Cinco Grandes de África: el leopardo, el león, el búfalo, el elefante y el rinoceronte.