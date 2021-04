Arranca el International Jazz Day Madrid con la presentación del libro La música que he visto

jueves 29 de abril de 2021 , 15:22h

El International Jazz Day Madrid 2021 ha arrancado este miércoles en el Templo Audiophile Club con la presentación del libro 'La música que he visto', del fotoperiodista Jaime Massieu, que había sido entrevistado por INOUT VIAJES…

Y allí, cumpliendo las medidas de seguridad que la pandemia exige, se reunieron músicos, músicas, promotores, medios de comunicación y demás implicados en su justa medida, que era la necesaria para que no se convirtiera el acto en una aglomeración…

“La música que he visto” rinde homenaje a la escena de salas madrileñas de conciertos, ahora por fin reactivando progresivamente su actividad después de meses de cerrojazo gracias a, por ejemplo, iniciativas como el International Jazz Day Madrid 2021 de La Noche en Vivo.

'La música que he visto' es, en definitiva y en esencia, un fotolibro documental de las músicas afroamericanas en Madrid, desde la perspectiva de un fotógrafo que las ha visto y vivido en primera persona. Un recorrido histórico con vivencias personales y entrevistas.

En la presentación de este miércoles, moderada por el periodista Juanma Cantos, han acompañado al autor Lucía Rey, Antonio Lizana, Noa Lur, Roberto Rey y el director gerente de La Noche en Vivo, Javier Olmedo, encargado de presentar el acto.

En su intervención, Olmedo ha puesto en valor al International Jazz Day Madrid: "Vamos otra vez con esta locura porque los artistas lo merecen, el público lo merece y Madrid lo merece. Vamos a disfrutar mucho durante estos cuatro días".

Massieu, por su parte, ha remarcado que 'La música que he visto' quiere en esencia ser un "homenaje a los artistas, a las salas, a los trabajadores y a toda la gente" que está en la escena de salas madrileñas. "Porque la escena son personas", ha subrayado.

El coloquio de la presentación ha servido, además, para echar la vista atrás con nostalgia pero sin romanticismo. Y para hilar ese pasado con este presente de renacimiento y un futuro inmediato más incierto que nunca. Pero siempre, como han convenido todos, con la pasión por la música por bandera, porque ha quedado claro que el asunto no está para tirar cohetes, y que la música en vivo y las salas están pasando un momento grave, y tal como se indicó, cuando la situación se “normalice” veremos cuantos locales han cerrado y cuantos músicos y trabajadores del sector se han quedado fuera de juego…



INTERNATIONAL JAZZ DAY MADRID 2021

Desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo, el International Jazz Day Madrid 2021 propone 17 conciertos en 9 de las más emblemáticas salas de la ciudad. Una apuesta decidida de La Noche en Vivo para mantener esta propuesta cultural dinamizadora, que se celebró en 2018 por vez primera.

Los conciertos empiezan el jueves 29 de abril con Euscádiz (grupo comandado por Juanito Makandé, Café Berlín), Josemi Garzón 'KGB trío' (Hangar 48), Antonio Ximénez Quartet (Moe Club), Lady & The Tramps (Tempo Audiophile Club), Tara & The Jazz Bombs (Sala Vesta) y Soler Camerata Jazz: Homenaje a Claude Bolling (Café La Palma).

El viernes 30 de abril es turno para Jazzaben (Moe Club), Fernando Lamadrid Trío (Tempo Audiophile Club), Chano Domínguez & Antonio Lizana Quartet (Auditorio La Cabrera) y el International Jazz Day Trio (Magokoro, San Lorenzo de El Escorial). El sábado 1 de mayo tocan Rosin de Palo (Café La Palma), Santiago Cañada (Tempo Audiophile Club) y Mike Sanchez (Big Mama Ballroom).

El colofón llega el domingo 2 de mayo echando el resto el cuarto día de celebración con Pecesquelaguarechaza (Café La Palma), Boreal Duo (Maravillas Club), Raynald Colom & Juan Sebastián Quartet (Tempo Audiophile Club), de nuevo Jazzaben (Moe Club) y Mike Sanchez (Big Mama Ballroom).

Más allá de los conciertos y a pesar de las obvias dificultades pandémicas, la, que la hay, ha arrancado con la presentación de 'La música que he visto'. También cuenta esta cuarta edición del International Jazz Day Madrid 2021 con un concierto online de Antonio Lizana y Chano Domínguez (29 de abril), el taller de baile 'Aprende swing' (1 de mayo en Big Mama Ballroom) y sesiones de djs todos los días en Tempo Audiophile Club.