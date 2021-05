Dónde situar la raya según las facciones, tipo de cabello o incluso para parecer más jóvenes

miércoles 05 de mayo de 2021 , 10:07h

Inma García, responsable de formación de los salones Menta Beauty Place y Ana Soriano, estilista y codirectora de David Künzle Fuencarral, analizan todo sobre la raya en el pelo: dónde debemos situarla según nuestras facciones, tipo de cabello o incluso para parecer más jóvenes. Sin duda, una opción fácil que permite cambiar nuestra imagen totalmente y sin necesidad de cortes, simplemente llevándola a un lado u otro.

Aunque parezca algo sin importancia, llevar la raya del cabello de un lado a otro puede hacer que cambiemos el look totalmente. Y aunque existen unas reglas básicas de visagismo, también están para saltárselas y adaptarlas a cada una de nosotras: “Para saber si nos queda mejor la raya en medio o al lado, todo dependerá de la forma de nuestro rostro. La raya en medio favorece más a las caras redondeadas u ovaladas. Y la raya al lado o ligeramente ladeada favorece a los rostros más alargados” – nos cuenta Inma García, responsable de formación de los salones Menta Beauty Place en Madrid.

Ana Soriano, estilista y codirectora del salón David Künzle Fuencarral, incluye también a los rostros triangulares y romboides entre aquellos a los que queda bien la raya en medio: “Disimula y dulcifica en caso de rostro redondo pero en el alargado potencia más y rejuvenece al transmitir una imagen más desenfadada con cortes midi o melenas largas con movimiento”. Respecto a las últimas tendencias, Soriano apunta a los flequillos con raya en medio: “Están muy de moda, son los llamados flequillos cortina o flequillos Ginger, que en pelo liso quedan muy bien con cortes midi y en pelo rizado con un corte shaggy”.

Sobre dónde dirigir la raya según cortes o tipos de cabello, desde Menta Beauty Place, Inma García aclara: “No solo depende de si es fino, rizado, liso o grueso o de la forma de nuestro rostro, también hay que tener en cuenta el volumen de nuestro cabello, le podríamos aportar volumen de más o quitarlo en exceso según nuestra decisión. Para que no se vicie, conviene además cambiar la raya de lado de vez en cuando. Aunque no es necesario, sí es conveniente, y se le puede educar para cambiar la dirección. Cuando se tiene el rostro ovalado o triangular dará igual su posición porque siempre favorecerá, hay libertad para escoger”. Sobre cuál rejuvenece más, si la raya en medio o de lado, Inma se queda sin duda con la raya en medio: “Nos da un look más aniñado, aunque diría en favor de la raya ladeada que con un buen vestido, es también capaz de dotarnos de un cierto aire de sofisticación.”