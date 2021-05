jueves 13 de mayo de 2021 , 20:16h

“Os invito a jugar a un juego… quiero que todos escribamos una carta a nuestro “yo del futuro” en www.comomegustariacontarte.com

Allí le podéis contar cómo estáis ahora y cómo os gustaría estar en el momento de recibirla! Además, si participas en el concurso, podréis formar parte de algo especial…”

¿Alguna vez pensaste escribirte a ti mismo para poder leerte en un futuro? ¿Qué palabras, qué recuerdo y qué fotografía quieres que viajen al futuro? Con "Cómo Me Gustaría Contarte", Dani Martín te propone parar el tiempo, reflexionar y escribirte una carta a ti mismo, hoy. ¡Podrás elegir cuándo querrás recibirla! Dentro de un, tres años... ¡o incluso diez años! Tú decides...

¿Qué le dirías a tu “yo” del futuro?

Escribe una carta a tu “yo” del futuro, hazte una foto y elige cuando quieres recibirlo. Dani te invita a mandarte esta ‘cápsula del tiempo’ y a llevarte una playlist hecha por él en Spotify. ¿Ya sabes qué mensaje vas a mandar al futuro?

¿Qué pensará tú "yo" del futuro sobre ti? Para que la sorpresa sea todavía mayor, Dani enviará también vídeos personalizados a algunos participantes. ¿Serás tú? Eso, lo dirá el futuro...

Tu carta empieza así: "Querido yo del futuro, cómo me gustaría contarte...". Como sigue, tendrás que decidirlo tú...

“Este año pasado me dio un bofetón enorme y enseguida me puse en marcha para no volver a repetir esos errores.

Tengo muy claro lo que le diría a mi yo de ahora para llegar a donde quiero dentro de un tiempo y sé muy bien el trabajo que tengo que hacer.

Me volveré a equivocar, seguramente; volveré a levantarme, ojalá que también.

Cuéntale a tu ‘yo del futuro’ lo que te apetezca, sácate una foto o elige una de tu galería. Dentro del tiempo que decidas llegará a tu correo. A ver cómo ha ido.” Dani Martín

