Dani Martín homenajea a la banda de su vida: El Canto del Loco, pero No, No Vuelve

miércoles 13 de octubre de 2021 , 22:05h

“Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre.”

“Recuerdo, en 2010, cuando llenamos el teatro Coliseum de la Gran Vía: nos costó meses y meses, pero se llenó con ilusión y con el convencimiento de que eso era lo que quería en mi vida.

Hoy, 11 años después, habéis llenado 5 Wizinks apoyando el mismo proyecto, ese que hemos ido creando juntos, vosotros, mi equipo y yo.

Gracias por tanto, soy muy afortunado.

Son sueños que son de verdad!!! Vamoooos!!! Nos merecemos vivir!!!”

Son palabras de Dani Martín en Facebook…

Mucho se ha hablado estos días de la posible vuelta de El Canto del Loco, en lo que ha sido una perfecta operación de marketing, pero como dice Dani Martín: "La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente".

En definitiva y por eso, Dani rinde homenaje a la banda de su vida con un nuevo single: 'No, No Vuelve" (Vamos que no vuelve El Canto del Loco). Un single que viene con otra noticia: su nuevo disco en solitario, que era lo que se venía a promocionar.

Y “No, No Vuelve” vio la luz la tarde del 6 de octubre.

Este es el adelanto del nuevo trabajo en solitario de Dani Martín, un proyecto que contará con diez temas reeditados del grupo más una canción inédita.

Un bonito homenaje a El Canto del Loco, aunque muchos de sus seguidores se han quedado un tanto tristes porque No, No Vuelve…