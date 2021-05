martes 18 de mayo de 2021 , 10:27h

El colágeno es fundamental para nuestra piel, pero poco sabemos sobre cómo incrementar su producción. Se trata de una proteína fibrosa que junto a la elastina, constituye la matriz extracelular que proporciona fuerza y elasticidad a la dermis, presente también en otros tejidos conectivos del cuerpo como ligamentos, tendones y músculos. Patricia Rúa, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics, nos da un “curso intensivo” sobre colágeno: qué es, cómo ayuda a nuestra piel y cuáles son sus principales beneficios.

La principal función que tiene el colágeno en la piel es la de proporcionarle estructura para que pueda estirarse y recuperarse, ayudando también a las células cutáneas a su renovación y reparación. Lo malo, es que a medida que envejecemos, nuestro cuerpo comienza a producir menos cantidad y la piel se vuelve más flácida y arrugada: “Perder colágeno es inevitable, pero existen maneras de mitigar algunos de los efectos adversos que produce el paso de los años, todo está en aumentar su producción con todo aquello que esté en nuestra mano, también por medio de la cosmética” – nos cuenta Patricia Rúa, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics, que repasa cuáles serían los pasos estratégicos para conseguirlo:

Alimenta tu piel… o supleméntala

Ricos en colágeno son los pimientos, tomates, anacardos o legumbres, todos ellos alimentos asiduos en ensaladas, ahora que llega el verano. También frutas tropicales por su alto contenido en vitamina C o el mismo aloe vera, en concreto sus esteroles, que calman la dermis después de largo tiempo expuesta al sol, la podemos añadir a batidos o smoothies: “Otro punto a favor lo tiene la gelatina, que tiene en el colágeno uno de sus componentes principales. Por supuesto, no me refiero a atiborrarse a gominolas, podemos hacerla en casa y de manera saludable, sin azúcar excesivo. La gelatina contiene aminoácidos que mejoran la textura y aspecto de la piel e incluso de las articulaciones o el cabello” – continúa Patricia, que tampoco se olvida de la suplementación, no siempre efectiva en la producción de colágeno: “Son importantes los hidrolizados y los de alto contenido en péptidos bioactivo, estos suplementos podrían estimular proteínas tan importantes a nivel cutáneo como la elastina y la fibrilina”.

Más antioxidantes y más vitamina C

Tanto los antioxidantes como la vitamina son pro-colágeno: “Los primeros están en cientos de alimentos y bebidas como el té verde, los arándanos o especias como la albahaca o la canela, y en cuanto a la vitamina, qué decir… es esencial para su síntesis, trabajando con dos enzimas que dan fuerza y estabilizan su cantidad entre las células”.

Utiliza cosmética rica en colágeno hidrolizado

Muchos de los cosméticos de Nezeni impulsan activamente la producción de colágeno, por ejemplo toda la línea antiedad. En concreto, su crema colágeno nutritiva incluye colágeno hidrolizado entre sus activos, una molécula de menor peso molecular que permite que pase en las capas más internas de la piel: “Y continuando con los antioxidantes y la vitamina C, nuestra mascarilla facial posee una alta concentración de esta última, y recordemos que su presencia en los cosméticos tiende a ser inestable y sensible a la luz, lo que no ocurre por ejemplo con el serum Vitamina C de Nezeni, con un derivado estable (envase hermético y opaco) acompañado de ácido hialurónico y aloe vera”.