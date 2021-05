Hard Rock Hotel Madrid abre sus puertas el 1 de julio

viernes 21 de mayo de 2021 , 10:11h

Hard Rock Hotel Madrid llega a la capital española dando el pistoletazo de salida al verano. El nuevo hotel inaugurará sus instalaciones el próximo 1 de julio con Raúl Palomo Marugan como General Manager del mismo.

Con su estilo fuera de lo común, caracterizado por la fusión entre la propia filosofía de Hard Rock Hotel y la forma de vida de la capital, Hard Rock Hotel abre su tercer resort en España (tras Ibiza y Tenerife), en esta ocasión en la capital. Situado en una localización privilegiada, en pleno Triángulo del Arte de Madrid - en Atocha y frente al histórico Museo Reina Sofía -, Hard Rock Hotel Madrid llega para convertirse en el lugar para los amantes de la música y el entretenimiento, aventureros, foodies y con ganas de descubrir y probar.

Hard Rock Hotel Madrid estará liderado por Raúl Palomo Marugan como General Manager. Raúl ha formado parte de la nueva apertura durante todo el proceso, desde su comienzo hasta el desembarco final, aportando su experiencia y forma de entender el concepto de alojamiento y restauración al estilo Hard Rock. Tras más de 30 años de carrera, Raúl Palomo ha trabajado en diferentes cadenas hoteleras y países, siendo una pieza fundamental en la apertura de hoteles por todo el mundo, como China, Rumanía y Hungría; entre otros, además de haber participado en el lanzamiento de diferentes marcas en Alemania y Latinoamérica. Raúl nació en Madrid, por lo que también ha podido aportar su visión de la capital; construyendo un proyecto final cosmopolita, atrevido y rompedor.

"La satisfacción del cliente es nuestra máxima. Pero en Hard Rock Hotel la forma de lograrlo es diferente. Queremos conseguir alcanzar sus expectativas, incluso superarlas, y hacerlo de manera que no esperen, sorprenderles a través de una experiencia diferente y que quieran repetir. Hard Rock Hotel es música pero también es diversión, gastronomía, diseño, arquitectura… un lugar de encuentro. Queremos que sucedan historias en cada una de nuestras esquinas, que nuestras paredes hablen y que cada persona que entre, salga con un recuerdo que contar. Por supuesto, para conseguir esto, es necesario contar con unos estándares de calidad y mantener al equipo motivado. Todo influye en que cada visita signifique, como mínimo, que esa persona repita la experiencia"

Raúl Palomo Marugan, General Manager de Hard Rock Hotel Madrid

Hard Rock Hotel Madrid contará con 161 habitaciones y diferentes propuestas gastronómicas y de entretenimiento perfectas para los viajeros que se alojen pero también para los residentes en Madrid. Cada una de las habitaciones cuenta con el servicio musical The Sound of Your Stay® y ofrece la posibilidad de alquilar guitarras Fender®. Además, también puedes disfrutar de una clase de yoga Rock Om® en la habitación o descansar en la piscina exterior, incluso ir a nuestro Body Rock® Fitness Centre y refrescarte con los productos de baño Rock Spa® antes de subir a la increíble azotea con vistas de 360º de Madrid y disfrutar de la buena gastronomía local. Hard Rock Hotel Madrid es, sin duda, un oasis que va más allá del alojamiento.

Para reservar una habitación en el Hard Rock Hotel Madrid, visite hardrockhotels.com/madrid. Para información adicional sobre Hard Rock Hotels y sus distintos destinos, puede visitar hardrockhotels.com. Para más detalles sobre Hard Rock International, visite hardrock.com.