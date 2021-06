Costa Creativa de Inglaterra: arte al aire libre a lo largo de 1.400 kms de costa

jueves 03 de junio de 2021 , 10:05h

Waterfronts, una serie de siete activaciones de arte al aire libre realizados por artistas de renombre internacional, se ha puesto en marcha en la costa sureste, creando el primer GeoTour de arte del mundo y una nueva y emocionante ruta de arte moderno que abarca Essex, Kent y East Sussex.

Waterfronts es una de las mayores atracciones turísticas al aire libre de 2021, que reúne siete instalaciones artísticas en Margate, Gravesend, Southend-on-Sea, Bexhill-on-Sea, Hastings, Eastbourne y Folkestone y estará disponible entre mayo y noviembre de este año. Todos los artistas se han inspirado en sus localidades costeras.

Esta ruta del arte abarca 1400 km de impresionante costa, desde East Sussex Downs hasta el estuario del Támesis, y es el primer GeoTour de arte del mundo, una emocionante oportunidad que ofrece una experiencia naturalmente social que conecta a personas y lugares, influenciados por historias costeras.

La primera instalación que se inauguró fue April is the Cruellest Month (Abril es el mes más cruel), del artista estadounidense Michael Rakowitz, que se abrió al público el 1 de mayo en colaboración con Turner Contemporary en Margate, Kent.

La nueva instalación presenta una estatua de tamaño natural en el paseo marítimo de Margate, junto al Memorial del Desastre del Surf-boat, que mira hacia el mar y está dominado por el refugio donde el poeta T S Eliot escribió parte de su obra Waste Land, que comienza: "Abril es el mes más cruel..."

En la misma localidad, esta vez en el muelle de Gravesend, donde la artista londinense Jasleen Kaur ha creado The first thing I did was kiss the ground (Lo primero que hice fue besar el suelo), un encargo de Cement Fields Gravesend, una escultura a gran escala y una pieza sonora justo al borde del agua.

Seguimos a Southend-on-Sea, en Essex , donde el laboratorio artístico Metal y el festival de arte Estuary 21 se han asociado con la artista inglesa Katrina Palmer, que ha creado HELLO, una gran escultura de hormigón basada en un "espejo acústico", y RETREAT, una meditación. Ambas están situadas en la costa de Shoeburyness.

De la Warr Pavilion, en Bexhill on Sea, presenta Invertebrate, de Holly Hendry, una instalación gigante que recorre el exterior de la galería desde el césped del paseo marítimo hasta el tejado, mientras que en el interior del edificio la escultura mostrará los efectos de las paredes "masticadas" por el gusano.

Por su parte, en Hastings Contemporary se puede visitar Seawall, una serie de esculturas que se asemejan al hormigón, diseñadas como un nuevo tipo de acrópodos (bloqueos de defensa del mar), típicamente hechos para resistir los efectos de la erosión costera en el litoral. Seawall está situado en el exterior de la galería y ha sido diseñado por el artista griego Andreas Angelidakis.

La instalacion de Eastbourne es el motivo perfecto para visitar esta elegante localidad costera. Caminando por las calles de la ciudad se podrá seguir una cuerda estarcida con tiza que marca una ruta inesperada a través de la ciudad y que, vista desde un mapa, traza el perfil de una mujer. A lo largo del recorrido, encontrará varios objetos escultóricos incrustados en la calle. Por encargo de Towner Eastbourne, la artista mexicana Mariana Castillo Deball ha titulado el encargo: "Caminando por la ciudad seguí un patrón en el pavimento que se convirtió en la silueta ampliada del perfil de una mujer".

La última parada de la serie Waterfronts es la ciudad portuaria de Folkestone (Kent). Pilar Quinteros, afincada en Santiago de Chile, ha creado Janus Fortress Folkestone en colaboración con Creative Folkestone. Esta estructura multifacética está situada en la cima de un acantilado con vistas a la ciudad y al mar. Inspirándose en el mítico dios romano Jano, que suele representarse con dos caras, esta escultura representa una cara mirando hacia el interior y la otra hacia el mar, "simbolizando la dualidad de las fronteras".

Para quien no quiera perderse esta oportunidad de conocer de cerca una de las exposiciones al aire libre más emocionantes del arte, antes de viajar puede echar un vistazo a los itinerarios de la Costa Creativa de Inglaterra