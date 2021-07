El preparador físico, Cesc Escolà ha ofrecido dos clases magistrales en Las Terrazas de Abama

Tras la aparición de la COVID-19 hemos aprendido que cerebro y cuerpo están íntimamente conectados. Y una de las personas que nos ha enseñado eso durante el confinamiento, sin lugar a dudas, es Cesc Escolà, que con su programa “Muévete en casa” logró que muchos españoles pudieran liberar endorfinas y mantenerse más equilibrados y con el cuerpo más sano durante ese periodo tan complicado del 2020.

Ninguna televisión había dedicado un espacio completo hasta entonces al fitness y Cesc consiguió, con sus 70 programas y entrenamientos personalizados adaptados a todas las edades, lograr que muchos españoles escaparan del sedentarismo y poner una frase de moda para aguantar el cansancio: “sonríe y disimula”, repitiendo la fiebre que muchos años antes levantó la mítica Eva Nasarre con sus clases de aerobic. Con el formato, además, logró cifras récord de audiencia para la segunda cadena pública nacional con un promedio de un 4,6% de cuota de pantalla y 150.000 espectadores por programa.

“Para muchas personas hizo falta una bofetada, un golpe tan fuerte como el de la pandemia, para darse cuenta de la importancia que tiene el deporte para la salud mental y el bienestar físico. Moverse en aquellos momentos ayudó no solo a mantener la cordura, sino también a evitar que se te atrofiara nuestra musculatura”, asegura el preparador físico.

Ahora, el catalán, que colabora actualmente en un programa de TV3, ha pasado unos días en Tenerife, en el hotel de 5* Las Terrazas de Abama Suites, de My Way Meaningful Hotels, para participar en la Abama Wellness Week en colaboración con la revista digital Objetivo Bienestar, que en su edición veraniega lleva el slogan ‘Blessed by the Sea’ por su especial conexión con el mar.

En su opinión, con esto de la moda del deporte es importante dar consejos y entrenamientos que tengan que ver más con la salud que con la estética. “Los preparadores deben contar con la titulación adecuada, algo que en España todavía no está reglado en todas las comunidades. Si no se explica bien un ejercicio puedes causar una lesión o una patología importante, y el intrusismo en esta profesión es muy peligroso”, asegura. De ahí viene que sus consejos se dirijan al área de la nutrición y al ejercicio moderado y controlado, algo que sintetiza en el libro que ha lanzado este año al mercado: ‘Mucho más que fitness’, de Editorial Planeta.

“En el libro he intentado unificar varios pilares que considero sumamente importantes. Además de contar mi experiencia personal y de superación, hablo de la importancia de seguir una alimentación sana y de practicar fitness planteándolo como un reto para estar saludables, rompiendo así con el bucle del sofá. También explico que es un error si empezamos a hacer deporte para querer estar delgados, porque lo importante es estar saludables, sustituir las partes grasas por músculo y conseguir el peso más adecuado según la anatomía de cada uno”, puntualiza.

Es la primera vez que visita Tenerife, un destino ideal, según él, “porque es importante al elegir tu lugar de vacaciones el que cuente con una buena propuesta de alojamientos, de deportes, actividades y gastronomía”, subraya, “y la isla ofrece todo eso y más, es un paraíso”, asegura. La maravillosa biodiversidad de Abama Resort, con 162 hectáreas de jardines tropicales y naturaleza exuberante aporta un plus a esta reactivación energética de la que él tanto habla y Las Terrazas de Abama Suites, con una oferta espectacular de experiencias y excursiones en el entorno, es una apuesta segura en la isla a la hora de decidir dónde quedarse.

Para Cesc, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con un máster de Formación del Profesorado, el salto a la fama llegó de forma casual. Tras tres años como profesor del Grado Superior en Acondicionamiento Físico Fitness y también como docente en Bachillerato, una labor que compaginaba con clases dirigidas en un conocido centro de la ciudad condal, le preocupaba quedarse estancado con una rutina laboral repetitiva. El destino hizo que le llegara una oferta de la bolsa de trabajo de su universidad a través de un amigo y “caer en gracia con su manera de montar las clases”.

“La verdad es que lo que ha supuesto Operación Triunfo en mi vida ha sido un bombazo y lo agradezco. Aunque tuviera que paralizarse el programa por la pandemia, TVE confió rápidamente en mí para hacer otro formato dirigido a la práctica de deporte en el hogar, algo que en aquellos momentos era imprescindible”, asegura Escolà. “Y luego todo ha venido rodado”, añade. Su app, Bejao Fit, a la que se puede acceder a través de su cuenta de instragram @cescescola y que posiblemente sea de las más económicas del mercado (49€ al año), incluye programas completos para estar en forma de cardio, de fuerza y de flexibilidad. Junto a ella, explica, se suman el libro de Grupo Planeta “y nuevos proyectos que tengo presentes y que me motivan, como la línea de bañadores que he lanzado recientemente con la firma de baño Marino Barcelona y viajes a distintos destinos, como este a Tenerife, para enseñar lo que más me gusta, a practicar fitness”, agrega.

Cesc Escolà cuenta con más de 115.000 seguidores en Instagram, 17.000 suscriptores en su canal de YouTube y 15.000 fans en Twitter. En estos días en Abama Resort, además de visitar la isla, ha impartido dos clases magistrales, la primera de HIIT para abdominales y una segunda de piernas y stretching, a las que han acudido huéspedes del hotel y propietarios del resort, y ha grabado una sesión virtual de zumba en Playa Abama para que disfruten aquellos que no han podido acudir en directo.

La integración del preparador físico en el programa de la Abama Wellness Week, que cuenta con el patrocinio de Abama Luxury Residences, de Las Terrazas de Abama Suites y del recién inaugurado Bach Care Abama, es fruto de la inestimable colaboración de la revista digital Objetivo Bienestar, especializada en salud y bienestar que forma parte de Prisma Publicaciones, del Grupo Planeta.

Durante estos días, Escolá también ha podido conocer este nuevo centro de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de Abama, Bach Care, que el próximo viernes organiza una sesión especial de bienestar y un desayuno cardiosaludable durante el cual los asistentes podrán descubrir cómo Bach Care puede aportar un nuevo sentido a su estancia y vacaciones.

En colaboración con Turismo de Tenerife, Objetivo Bienestar lidera este miércoles, 30 de junio, a las 19:00 horas, una sesión de fitness con Cesc Escolà, que está abierta a las usuarias de la revista en el mágico entorno del Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.

Durante el resto de la semana, bienestar y diversión se fundirán en la Abama Wellness Week que se cierra el próximo domingo 4 de julio. Sesiones de pilates y yoga, para todos los niveles y en plena naturaleza, golf, tenis y múltiples actividades acuáticas en colaboración con el centro de formación Actividades Náuticas de Tenerife, situado en el paseo marítimo de Playa San Juan, y con la escuela de submarinismo Diversión Tenerife, son parte de este completo programa.

El chef Diego Dato pondrá la guinda del pastel de esta semana dedicada al cuidado personal y al crecimiento interior, elaborando de la mano del popular entrenador un menú saludable que se podrá degustar este jueves en el restaurante Melvin by Martín Berasategui.