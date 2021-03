Un corte bob de cabello puede solucionar algunos complejos físicos

martes 09 de marzo de 2021 , 10:43h

Es todo un clásico atemporal con tantas versiones que es casi imposible decidirse por uno: blunt, layered, largo (lob), capeado, recto, invertido… por toda esa variedad existente, muchas veces nos asaltan dudas que no sabemos resolver, sobre todo cuando arrastramos algún complejo como una nariz prominente, unas orejas de soplillo o una frente muy ancha. Tanto Jero de Santos como David Lesur, de los salones Menta Beauty Place y David Künzle respectivamente, responden a las dudas más frecuentes que tenemos acerca del corte bob y nos aconsejan sobre los mejores para disimular aquellos rasgos con los que no estamos conformes, un estilo… el bob, que de nuevo será tendencia esta primavera en su versión más auténtica.

Jero de Santos es el responsable del salón Menta Beauty Place ubicado en la calle Príncipe de Vergara, 136 en Madrid, por cuyas manos han pasado miles de mujeres en busca de un corte bob: “Muchas llegan un tanto perdidas, pero para eso estamos, para asesorarles y reflejar en su melena aquello que desean. Si quieren destacar la mirada (ojos) y los pómulos, les orientamos hacia un corte bob muy marcado y definido a la altura de la mandíbula, o si tienen una nariz grande que quieren disimular, un long bob texturizado siempre con raya al lado y dándole volumen con algunas ondas, lo que ayudará a esconder también otras facciones incómodas como la frente ancha”.

¿Y si quiero verme más joven?: “Tu bob sería entonces con raya al lado y con volumen, tanto liso como con unas suaves ondas para dar un toque más desenfadado, es tal vez el que más rejuvenece” – responde Jero de Santos.

David Lesur, director de formación en los salones David Künzle, destaca que el corte bob es especialmente favorecedor en mujeres estilizadas y con un cuello bonito que ayude a resaltarlo:

“Estamos viendo mucho el blunt bob, que queda bien en todo tipo de rostros y cabellos, desde finos a gruesos, lisos o rizados, pero que no deja de ser el carré de toda la vida solo que con dos centímetros por debajo de la mandíbula, sin capas pero con las puntas desfiladas y perfecto con navaja siempre que se pueda, no por ejemplo si se tiene un pelo rizado o fosco. Es elegante, versátil y muy cómodo. También recomiendo el beveled bob, con base cuadrada que va de corto a largo, es decir biselado, y cuya parte más corta va desde donde empieza la nuca, alargándose ligeramente a medida que llega hacia la parte delantera. Y el layered bob, una especie de beveled pero con capas y más desestructurado. Favorece mucho a las caras finas y ovaladas aunque no lo aconsejo en un rostro muy redondo o de cuello ancho”.

Fuera de lo que son los rasgos faciales, también podemos tener algún problema con un pelo demasiado lacio o muy rizado: “En cabello liso, siempre es mejor llevar un bob más largo por los laterales y más corto a la altura de la nuca, le dará más movimiento y volumen. En cabellos rizados nuestra recomendación es un corte bob a capas para aportar movimiento y multiplicar el rizo” – nos cuenta Jero de Santos, que apunta además al blunt bob como el más adecuado si lo que queremos es un bob fácil de peinar y que pueda secarse al aire: “Es sin duda un puro estilazo fácil de mantener, una melena corta y desfilada que deja el cuello al descubierto, tan versátil que podemos alisarlo con plancha, dejarlo secar al aire o darle un toque más sofisticado "efecto wet" con secado hacia abajo, aportando algún producto que le de textura y volumen natural. Sienta bien a todo tipo de rostros”.