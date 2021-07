El Centro Botín ofrece conciertos dentro del Festival Internacional de Santander

jueves 15 de julio de 2021 , 15:20h

El día 15 de julio han salido a la venta las actividades del Centro Botín para el mes de agosto, con una variada programación para todo tipo de públicos que incluye conciertos, actividades participativas, cine, visitas a las exposiciones y actividades exclusivas para los Amigos del Centro Botín.

En el marco de esta programación, el Centro Botín colabora un año más con el Festival Internacional de Santander (FIS) a través de dos propuestas de música clásica poco convencionales: “Neopercusión”, grupo militante de la música de vanguardia y creador de novedosas experiencias musicales, actuará en el auditorio del Centro Botín el 6 de agosto a las 20:30 horas. Los asistentes podrán disfrutar de un programa creado para los más jóvenes y pensado para atraer a un público menos habitual en los conciertos del género clásico.

La segunda actuación programada en el marco de esta colaboración con el FIS es la de “Spanish Brass”, uno de los quintetos de viento más dinámicos y consolidados del panorama musical español. Con 26 trabajos discográficos en el mercado, han participado en algunos de los festivales más importantes de música y han realizado giras por todo el mundo. El concierto, en el que se escucharán obras compuestas a lo largo del siglo XX por compositores como Leonard Bernstein, Isaac Albéniz o Astor Piazzola, está previsto para el 18 de agosto a las 20:30 horas.

Siguiendo con la música, los amantes del jazz podrán disfrutar de los sonidos más clásicos de este estilo con el saxofonista, clarinetista y cantante australiano Adrian Cunningham, que llega al Centro Botín acompañado por su banda de jazz tradicional “Professor Cuningham and His Old School” en una nueva cita del ciclo “Música abierta. Momentos Alhambra”. Habituales en los mejores clubes neoyorquinos, también han actuado en prestigiosos festivales de todo el mundo y han grabado una docena de discos, además de acompañar sobre el escenario a grandes estrellas del género.

MUCHO MÁS QUE CINE

Continuamos en agosto con el cine al aire libre, una excusa perfecta para disfrutar de las noches de verano en un entorno privilegiado, junto a la bahía de Santander. “Cine de verano. Pura comedia” es el nombre del ciclo que, iniciado en el mes de julio, continua en agosto con tres propuestas especialmente divertidas: El martes día 3, se proyectará la producción francesa “Delicatessen” (1991), que cuenta la aventura de una comunidad de vecinos totalmente alterada por la llegada de un nuevo inquilino que trabaja en el circo. El 10 de agosto le toca el turno a “Un funeral de muerte” (2007), la disparatada historia de un funeral en donde los hijos del difunto sacan a relucir sus antiguas rencillas. La española “@buelos, nunca es tarde para emprender” está prevista para el día 17.

También en agosto vuelve la “Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín”, que un año más cuenta con el patrocinio de Bridgestone. Esta VII edición se celebrará los días 25 y 26 de agosto, a las 21:30 horas, con la proyección de algunos de los mejores cortometrajes nacionales del año. Una oportunidad para acercarse a un formato de difícil acceso como es el cortometraje nacional en pantalla grande, en el que ‘la creatividad’ esté presente, tanto a través de su ejecución y formato como de las historias que acontezcan a los personajes y la manera de gestionarlas.

El séptimo arte estará también presente en una nueva “On Session”, prevista para el miércoles 18 a las 18:00 horas. En ella, el cineasta Nacho Solana enseñará a los jóvenes a sacar el máximo partido de sus dispositivos móviles, creando así contenidos atractivos para triunfar en sus redes sociales. En #React: convierte tus ideas en vídeos visionarán una selección de cortometrajes de la “Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín” para trabajar posteriormente sobre el que cada uno elija.

También está previsto el taller “Emociones y pantallas”, que impartirá el director de cortometrajes y productor Felipe Gómez Ullate. Será para el 5 de agosto a las 18.00 horas, en esta actividad se mostrará cómo el arte y, más concretamente los medios audiovisuales, nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades emocionales y creativas para ponerlas en acción en el día a día.

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

Durante el mes de agosto también están previstas dos actividades participativas. “Al ritmo de Picasso” es la primera de ellas, y prevista para el viernes 13 a las 19:00 horas. Partiendo de la visita-experiencia “El Alma de Picasso”, los bailarines Yolanda G Sobrado y Rodrigo Alonso, en colaboración con el actor Javier Azuara, serán los encargados de guiar esta actividad en la que los asistentes se aproximarán al ritmo de Picasso ibero desde el cuerpo y desde el flamenco

“Formas que se convierten en ideas” es el nombre de la segunda actividad, prevista para el 19 de agosto con pases de 15 minutos entre las 18:00 y las 20:00 horas. El objetivo de esta actividad es experimentar constantemente como hacía Picasso.

ACTIVIDADES EN TORNO AL ARTE

En agosto, vuelve la visita-experiencia “El Alma de Picasso”. Yolanda G. Sobrado y Rodrigo Alonso se encargarán, a través de su baile flamenco, de ayudar a los asistentes a sentir cómo Picasso cambió su mirada y su forma de expresión tras descubrir las esculturas iberas en el museo del Louvre (París).

Otra original propuesta para disfrutar de las obras de arte de una forma diferente es la que nos plantea “Arte y meditación” para el viernes 27 de agosto, de 8.30 a 10.00 horas. Realizada en total silencio y armonía con el entorno, esta visita-experiencia a través de las exposiciones “Picasso Ibero” y “Miradas al arte”.

También vuelve “Claves”, que nos enseña a mirar las obras de arte de una forma diferente a través de juegos y experiencias breves de 10-15 minutos. Todos los miércoles y jueves del mes de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, se realizarán estas pequeñas acciones creadas con la Universidad de Yale, que nos ayudarán a conocernos mejor y a desarrollar nuestra inteligencia emocional y creatividad a partir de las obras de arte del Centro Botín.