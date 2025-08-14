Rusticae apuesta por un turismo donde tu perro también es protagonista

Desde hace casi tres décadas, en Rusticae seleccionan alojamientos pensados para quienes valoran la autenticidad, el trato cercano y el disfrute de las pequeñas cosas. Y desde hace algunos años, cada vez más viajeros lo tienen claro: si su perro no viaja, ellos tampoco. Porque las mascotas no son un accesorio, son parte de la familia.

Viajar con tu perro es acompañarlo a descubrir nuevos olores, texturas y paisajes. Es compartir rutas, baños en el río, siestas al sol o desayunos en terrazas tranquilas. En definitiva, es vivir más plenamente.

Teniendo esto en cuenta, desde Rusticae hemos detectado cinco razones para viajar con tu perro… y querer repetir:

Mejora tu bienestar. Estudios científicos lo confirman: compartir tiempo con animales reduce el estrés y aumenta la serotonina. Si a eso sumamos naturaleza y desconexión, el combo es imbatible.

Te conecta con el presente. Los perros no tienen prisa. Se detienen, huelen, observan. Y tú, a su lado, también.

Fortalece vuestro vínculo. Explorar nuevos espacios y experiencias juntos refuerza la confianza mutua y el lazo afectivo.

Hay cada vez más alojamientos pensados para ellos, hoteles y casas rurales donde los perros no solo son bienvenidos, son mimados.

La alimentación es clave para su bienestar. Conscientes de esta creciente necesidad, Rusticae y Nature's Variety han unido fuerzas para dar visibilidad a los beneficios de viajar con perro y promover el turismo pet friendly a través de una selección de alojamientos donde humanos y animales disfrutan por igual.

Y es que, viajar con tu perro es una forma de agradecerle todo lo que me te el resto del año, con la satisfacción de saber que cada vez hay más lugares donde poder compartir esa felicidad con él, como es el caso de los alojamientos Rusticae que admiten mascotas.

Entre estos alojamientos destacan dos joyas situadas en Candeleda (Ávila), a menos de dos horas de Madrid, ideales para una escapada de fin de semana en plena Sierra de Gredos:

El Hotel Nabia – Rusticae, solo para adultos, ofrece un refugio de paz y belleza natural con vistas espectaculares al valle del Tiétar. Sus habitaciones combinan elegancia y calidez, y muchas de ellas cuentan con terraza o jardín privado. Un lugar donde desconectar con tu perro y reconectar contigo mismo.

Por su parte, El Escondite de Pedro Malillo – Rusticae es perfecto para una escapada en pareja o con amigos (de dos y cuatro patas). Se trata de un complejo de 10 casas de alquiler completo, algunas con piscina y jardín, que ofrece privacidad, confort y un entorno natural privilegiado. Aquí, cada rincón está pensado para que humanos y perros disfruten en libertad y armonía.