El Museo Picasso Málaga abre todos los días del puente de agosto y la Feria de Málaga

jueves 14 de agosto de 2025 , 08:57h

El Museo Picasso Málaga abrirá diariamente en el puente de agosto y durante la Feria de Málaga, para facilitar la visita de malagueños y visitantes de la ciudad durante todos los días que dura esta celebración.

Los visitantes podrán recorrer las salas Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra, además de las exposiciones temporales Farah Atassi. Genius Loci y Óscar Domínguez.

Durante toda la Feria de Málaga, que este año se celebra del 16 al 23 de agosto, el Museo Picasso Málaga permanecerá abierto en su horario habitual de verano de 10.00 a 20.00 horas (cierre de taquillas a las 19.30h).

En estos días de fiesta podrán visitarse las salas del Palacio de Buenavista, que albergan Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra, que muestra ciento cuarenta y cuatro obras que, en conjunto, desvelan la personalidad de Pablo Picasso (1881-1973) y su extraordinaria capacidad para crear las estructuras innovadoras que lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de los tiempos modernos.

Además, actualmente se puede visitar la exposición Farah Atassi. Genius Loci, con una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista belga Farah Atassi, una de las figuras más prometedoras del arte contemporáneo europeo. Con una obra profundamente influenciada por las formas geométricas y el juego con el espacio, Atassi dialoga con grandes maestros del arte moderno, como Pablo Picasso, yendo más allá de la reinterpretación de la tradición cubista y llegando a explorar las posibilidades expresivas del espacio en la pintura.

Por otro lado, la exposición Óscar Domínguez presenta la obra de este pintor tinerfeño quien junto a Joan Miró, Salvador Dalí, Remedios Varo y Esteban Francés forma parte de la constelación de nombres que la pintura española aportó al movimiento surrealista internacional. Esta retrospectiva, que muestra más de un centenar de obras, está organizada con la colaboración de la Colección Óscar Domínguez TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro dependiente del Cabildo Insular de Tenerife.