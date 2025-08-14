Del Poble Fest calienta motores tras su presentación oficial

jueves 14 de agosto de 2025 , 08:49h

Del Poble Fest se presentó en sociedad en Brufols Beach Club con la presencia de Pepe Morant (CEO de Globaly Live) y Lara Romero Ginés (alcaldesa de Tavernes de la Valldigna), el periodista, y maestro de ceremonias, Xavier Blasco y el dúo cómico valenciano Jajajers.

Durante la presentación, se dieron pinceladas de lo que será esta primera edición, un encuentro musical que reunirá a artistas de primer nivel como Melendi, Maldita Nerea, Los Secretos, Isabel Aaiún, Rulo y la Contrabanda, Café Quijano, Álex Ubago, Buhos, Pignoise, y muchos más. Además, se confirmó que habrá artistas sorpresa que se irán anunciando progresivamente en las redes sociales oficiales del festival.

El festival más económico de la península

Del Poble Fest se posiciona como el festival con los precios más económicos de la península, una apuesta clara por hacer la música en vivo accesible para todos. Los vecinos empadronados en Tavernes podrán disfrutar de un precio especial aún más reducido, reforzando así el vínculo con el municipio que acoge esta primera edición.

Inicio y cierre por todo lo alto

El encargado de abrir el festival será Tacho, quien dará el pistoletazo de salida con un show que promete encender al público desde el primer minuto.

El cierre correrá a cargo de Jajajers, que pondrá punto y final a esta experiencia con un espectáculo DJ lleno de energía y que culminará con un impactante show de fuegos artificiales como colofón final.

Un festival que nace en Tavernes para quedarse



La elección de Tavernes de la Valldigna no es casualidad: su ubicación privilegiada, su tradición festiva y la acogida de sus vecinos lo convierten en el escenario perfecto. Tal y como se destacó en la presentación, el equipo organizador siente un cariño especial por el municipio y confía en que esta primera edición sea el inicio de una larga historia.



Del Poble Fest promete ser mucho más que un festival de música: será una experiencia que combina cultura, gastronomía, diversión y la magia de las fiestas de pueblo, pero a lo grande.