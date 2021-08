La Semana de Cine de Santander protagonista del Centro Botín en septiembre

viernes 13 de agosto de 2021 , 10:10h

Con la V Semana Internacional de Cine de Santander como protagonista del mes de septiembre en el Centro Botín, se han puesto a la venta las entradas para poder participar en las actividades del próximo mes.

La Semana Internacional de Cine de Santander se celebrará del 10 al 18 de septiembre. Y en esos días la ya tradicional cita con el séptimo arte reunirá a reconocidos profesionales de la industria para ofrecer lo mejor del cine nacional e internacional del último año, con una mirada muy especial a la producción chilena (Sección Puentes Iberoamericanos), una de las filmografías más interesantes de Iberoamérica en la actualidad tras el éxito en la carrera de los Oscars de la película “El agente Topo”.

Organizada por El Centro Botín y Morena Films, con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, este año la SICS contará con la “Sección Orígenes”, formada por películas clásicas del cine. En esta edición el foco estará en “las mejores comedias de la historia” porque si algo es necesario potenciar este año, es la risa.

Además, incluirá varios ciclos homenaje, entre los que se cuentan los galardonados con el “Faro de Honor” (Isabel Coixet, José Luis Alcaine y SudanceTV), con el “Faro Verde” (Joaquín Gutiérrez–Acha y José María Morales) y con el “Faro Dos Orillas” (Esther García).

Habrá también una sección de “Pases Especiales”, con múltiples proyecciones que incluirán varios estrenos, y otras actividades alrededor de las proyecciones como charlas con los directores invitados y firmas de libros (Librería Gil). Las entradas para este festival saldrán próximamente a la venta.

Septiembre arranca con música

Pero septiembre comienza con música y con dos conciertos muy distintos. El jueves 2, a las 20.00 horas en el auditorio del Centro Botín, tendrá lugar la conferencia-recital “La música de los iberos”. Partiendo de la investigación más reciente en arqueología musical, esta actividad propone un recorrido por los principales hallazgos arqueológico-musicales de la Protohistoria ibérica, con demostraciones reales y virtuales de instrumentos musicales arqueológicos y de réplicas realizadas con arqueología experimental.

Dividida en dos partes, la primera de ellas correrá a cargo de Raquel Jiménez Pasalodos, profesora de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid e investigadora asociada del Proyecto ArtSoundscapes de la Universidad de Barcelona, que mostrará los principales hallazgos arqueológico-musicales de la Edad del Hierro en la Península Ibérica, poniéndolos en relación con otros instrumentos musicales europeos coetáneos. La segunda parte consistirá en un recital de Abraham Cupeiro, músico de formación clásica y constructor e intérprete de instrumentos perdidos en el tiempo.

La música volverá al día siguiente con una nueva cita de “Música abierta. Visiones Sonoras”, un concierto que unirá por primera vez a IHHH -proyecto del músico electrónico y batería de jazz Carlos Falanga- con los artistas visuales DESILENCE para presentar ‘Consequences of the Lack of Light’, un disco que aúna elementos de jazz, música clásica, ambient y música experimental.

Este directo audiovisual, que contará con la colaboración del afamado pianista Marco Mezquida, está previsto para el viernes 3 de septiembre a las 20.00 horas en el auditorio.

Una nueva On Session y dos talleres

La artista plástica Laura Escallada lleva meses creando un lienzo gigante en el que se recogen las emociones y opiniones de las personas que han visitado “Picasso Ibero”. La obra se inició en mayo, el mismo día que el Centro Botín realizó la inauguración de la exposición para los Amigos Jóvenes, y por eso –a unos días de su clausura- quiere terminarla con una actividad para ellos. El lienzo gigante puede verse desde la galería E de la segunda planta del Centro Botín. Cada lunes, cuándo la sala está cerrada, la artista actualiza la instalación colocando las nuevas opiniones y traspasándolas al lienzo.

Prevista para el 9 de septiembre a las 18.00 horas, en esta On Session los participantes aprenderán a crear su propio código para registrar emociones y opiniones, todo ello pintando un gran lienzo junto a Laura Escallada. Titulada “Likes analógicos”.

La programación del mes de septiembre también incluye dos talleres, siendo uno de ellos para público familiar. Previsto para el sábado 25 de septiembre, de 11.00 a 13.00 horas, en “Las emociones de nuestra familia nos hacen más creativos” los participantes entrenarán los cambios de perspectiva y la búsqueda de soluciones utilizando las emociones en torno a un reto creativo familiar.

Por su parte, el viernes día 3, de 17.00 a 19.30 horas, tendrá lugar el taller de profundización sobre Picasso Ibero “Avanzar al origen”, en el que el artista José Luis Vicario nos proporcionará una experiencia multisensorial con la que profundizar en el contexto en el que Picasso descubrió el arte ibero, un hallazgo que cambió su mirada para siempre. A través de esta actividad, los participantes lograrán empatizar con el genio malagueño y entender así el porqué de su genialidad.

Actividades en torno al arte

Arranca el mes de septiembre con un encuentro con Teresa Chapa Brunet para hablar sobre la exposición “Picasso Ibero”. La arqueóloga y catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid nos introducirá en el mundo ibero, mostrándonos los elementos diferenciadores de su cultura y producción artística para poder apreciar mejor las piezas expuestas en la muestra, aquellas que inspiraron de una manera tan especial a Picasso.

Además, el sábado día 4, con dos sesiones a las 11:00 y a las 12:30 horas, está prevista la última visita-experiencia “El Alma de Picasso”. En ellas, los asistentes se acercarán a la explosión creativa que sintió Pablo Picasso cuando conoció la cultura ibera a principios del siglo pasado.