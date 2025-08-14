La Spanish Wine Gala regresa a las Maldivas con más sabor y magia

jueves 14 de agosto de 2025 , 08:51h

Tras el éxito del año pasado, la esperada Martín Códax Wine Gala regresa por segundo año consecutivo a los exclusivos resorts COLOURS OF OBLU, con una propuesta más deliciosa, vibrante y sensorial que nunca.

Las celebraciones arrancarán en OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO los días 31 de agosto y 1 de septiembre, continuarán en OBLU SELECT Sangeli el 3 y 4 de septiembre, y cerrarán con broche de oro en el idílico OBLU SELECT Lobigili, solo para adultos, el 6 y 7 de septiembre.

Organizadas por Atmosphere Core y con la participación de la reconocida enóloga y embajadora de Bodegas Martín Códax, Paula Lobato, estas veladas fusionan gastronomía de alto nivel, vinos excepcionales y el inigualable ambiente del paraíso.

Una experiencia sensorial sin protocolos

Más que catas formales, las Wine Galas de COLOURS OF OBLU son auténticas celebraciones que combinan música, atardeceres dorados, relatos vinícolas de Galicia y una energía contagiosa.

“Es la manera más vibrante y alegre de disfrutar del vino y la gastronomía, al estilo español, pero reinterpretado en un entorno de ensueño”, comenta Nicolas Laguette, Director de Vinos de Atmosphere Core.

Novedad 2025: el galardonado Organistrum Albariño

Este año, el gran protagonista será el Martín Códax Organistrum Albariño, un blanco premium 100% Albariño galardonado en 2024. Su nombre homenajea a un antiguo instrumento medieval de cuerdas y refleja su armonía en copa: elegante, expresivo y perfecto para maridar con mariscos.

Tres islas, tres propuestas gastronómicas

Helengeli : festín progresivo de cocina india en Raga Route y cena descalzos junto al mar en Just Grill.

Sangeli : cóctel al atardecer en la exclusiva isla One Banyan, seguido de un menú maridado en JustWok y Just Grill.

Lobigili : velada romántica en Ylang Ylang, con un menú global maridado en un ambiente íntimo y sofisticado.

Bodegas Martín Códax : alma gallega en el Índico

Fundada en 1985 y certificada como bodega sostenible, Bodegas Martín Códax reúne a más de 600 familias de las Rías Baixas, cultivando pequeñas parcelas con el tradicional sistema de emparrado para aprovechar la brisa atlántica. El resultado: vinos frescos, aromáticos y profundamente ligados a su tierra.

Una cita abierta al placer

Las Wine Galas son de acceso libre para los huéspedes de los resorts bajo sus planes all inclusive. Solo es necesario reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas.

“Nosotros ponemos el vino y la magia; ustedes, el apetito y las ganas de vivir nuevas experiencias”, concluye Laguette.