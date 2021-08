El musical Symphonic Rhapsody of Queen desde el 9 de septiembre en el Teatro Calderón

jueves 05 de agosto de 2021 , 11:05h

El show internacional más impactante y esperado vuelve con nuevo espectáculo del 9 al 26 de Septiembre en el Teatro Calderón de Madrid, con 16 únicas funciones.

Más de 2 horas de espectáculo y las mejores creaciones de QUEEN, con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico.

Tras 5 exitosas giras, vuelve este espectáculo más grandioso de Queen.

Symphonic Rhapsody QUEEN regresa con un nuevo espectáculo, nueva puesta en escena, nuevas canciones y nuevas sorpresas. Más de 2 horas con las mejores creaciones de QUEEN, con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico. Con un impresionante despliegue de luces, sonido y proyecciones.

SymphonicRhapsody Of Quenn, con el que más de 800.000 personas ya han vibrado, regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo nuevo espectáculo internacional cargado de energía que te atrapará.

Con nueva producción, nuevo diseño, nueva escenografía y una poderosa puesta en escena.

Un elenco de cantantes internacionales y una potente y enérgica banda de rock, interpretarán los éxitos más importantes de la célebre banda inglesa, acompañados por un gran despliegue técnico y visual para no dejar indiferente a nadie. Más de120 minutos de intenso espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar las canciones más maravillosas de Queen.

La compañía Moon World recupera himnos mundiales del rock como ‘We will rock you’, ‘Bohemian Rhapsody’, 'The show must go on', ‘Friends will be friends’ o ‘We are the champions’ para ofrecer el show más impactante en torno a una de las bandas más influyentes de la historia.

Para todos los amantes de la mítica banda y del rock, pero también para quienes disfrutan con la magia de un espectáculo en vivo lleno de energía, gracias al plantel de artistas que ponen su voz a los grandes éxitos de Queen.