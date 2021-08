De paseo por 10 mercados del mundo

¿Quién no conoce mercados de alimentos, bien sean antiguos o modernos, reciclados o renovados, tradicionales o recién creados?

Hay toda una gama para elegir, y nosotros lo hemos hecho con diez de los que pueden resultar más famosos, curiosos o llamativos por su historia, su influencia o sus peculiaridades, sin tener en cuenta si forman parte de tal o cual lista, de sus premios o similares, simplemente aquellos que nos han resultado más atractivos.

El mercado flotante de Amphawa (Tailandia) es uno de los mercados sobre el agua más espectaculares que se puede visitar en la ciudad de Bangkok

Porque no se puede negar que cuando se viaja siempre, o casi, solemos visitar esos lugares, por curiosidad, por probar comidas típicas, o simplemente por transitar por sus puestos, oler los productos que allí se presentan en todo su esplendor, a pie o en barco, que de todo hay…

Así, que para empezar lo haremos por uno que está en el agua…

Amphawa Floating Market, Tailandia

El mercado flotante de Amphawa es uno de los mercados sobre el agua más espectaculares que se puede visitar en la ciudad de Bangkok. Vio la luz en el siglo XVIII, y aunque en un primer momento se mostraba como un mercado en el que la venta de verduras y frutas desempeñaba un papel protagonista, con el paso de los años ha ido convirtiéndose en una de las principales atracciones turísticas de Tailandia.

Situado a poco menos de 90 minutos de Bangkok, es una visita obligada. Aunque Tailandia tiene muchos otros mercados flotantes, Amphawa continúa atrayendo a los visitantes locales, una señal de que se llega a un lugar donde encontrar algunas comidas tailandesas auténticas.

Keelung Miaokou Night Market- Keelung, Taiwán

Los taiwaneses consideran el mercado nocturno Miaokou el mejor lugar del país para comer en la calle, especialmente marisco.

El mercado nocturno de Miakou es una vibrante celebración de la diversa cocina de Taiwán y es popular entre los lugareños y turistas. Con más de 200 puestos de comida para elegir, el mercado cuenta con delicias tradicionales taiwanesas y platos nuevos y convencionales. Además, el mercado permanece abierto más allá de la medianoche.

Así que se puede recorrer los rincones del mejor lugar de Taiwán para comer en la calle con este tour gastronómico por el mercado nocturno Miaokou. Y a la luz de la luna degustar las recetas más tradicionales del país como si se fuera un auténtico taiwanés.

Tsukiji Fish Market - Tokio, Japón

Actualmente el Mercado de Tsukiji es el mercado de pescado más grande del mundo y, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una de las visitas más especiales de Tokio.

El cierre del mercado mayorista central de Tsukiji marcó realmente el fin de una era. Abriendo sus puertas por primera vez en 1935, Tsukiji creció hasta convertirse en un nombre familiar por su hermoso pescado fresco. Para el deleite de los lugareños y los futuros visitantes, sus puntos de venta y restaurantes de sushi siguen en pie, rebosantes de las selecciones más frescas del mar.

Si hay algo en el Mercado de Tsukiji que llama la atención de los viajeros de todo el mundo, eso es la subasta de atunes. Cada día, a primeras horas de la mañana se subastan toneladas de atunes recién pescados (y congelados).

En la subasta de atunes se verá la inspección de los tasadores, la subasta en sí y "la vida restante" del atún, donde lo recogen y lo llevan a cortar.

Mercato Centrale - Florence, Italy

Aunque Mercato Centrale se ha expandido a Roma, Milán y Turín, abrieron por primera vez en la hermosa ciudad de Florencia. Nacido como una iniciativa para defender el talento local y artesanal, el mercado cuenta con algunas de las mejores ofertas culinarias de la Toscana. Se puede encontrar todo lo que se necesite para su próxima comida, ya sean trufas frescas o carne de cerdos hábilmente criados, incluso una pizza, pasta y otras deliciosas comidas.

Mercato Centrale se encuentra en un edificio de la década de 1870 diseñado por Giuseppe Mengoni, el mismo arquitecto que diseñó la Galleria Vittorio Emanuele II, la famosa galería comercial de Milán. En Florencia, creó un hermoso edificio con un techo de vidrio y hierro forjado e interiores ventilados. Las arcadas cubiertas rodean los cuatro lados del mercado, originalmente destinadas a proteger a los compradores y vendedores de las inclemencias del tiempo.

Marché des Enfants Rouges - Paris, France

Fundado en 1628 y renovado a finales de los años 90 Marché des Enfants Rouges es el mercado más antiguo de París, y probablemente uno de los más antiguos de Francia, y sigue siendo uno de los más populares de la ciudad. Alrededor de una veintena de comerciantes, incluyendo muchos proveedores de servicios de catering con diversas especialidades, participan en la convivencia de este mercado donde la frescura y la calidad son las palabras clave. Ya sea que se busque un bocado rápido en una tienda de delicatesse italiana o horneados irresistibles de la boulangerie, un viaje a Marché des Enfants Rouges siempre es una gran idea.

El nombre "Mercado de los Niños Rojos" se refiere a los niños vestidos de rojo (el color de la caridad) que fueron atendidos en un orfanato cercano.

Time Out Market Lisboa - Lisboa, Portugal

Situado dentro del Mercado da Ribeira, Time Out Market Lisboa reúne algunos de los alimentos más preciados de Lisboa, incluyendo croquetas portuguesas, pasteles de nata y bacalao y pulpo enlatados para llevar a casa. Time Out Market es un concepto creado desde cero por el equipo de Time Out Portugal, supuestamente con solo las mejores ideas y proyectos de negocios en Lisboa. Cuenta con 24 restaurantes, 8 bares, una docena de tiendas, una escuela de cocina y un lugar de música de alta gama.

Un sitio que anteriormente albergaba a los mejores vendedores de la ciudad ahora alberga sus mejores restaurantes y artistas. Si bien los productos que se ofrecen pueden diferir, el principio es el mismo: reunir lo mejor de la ciudad bajo un mismo techo.

Tras el inmenso éxito del mercado, Time Out incluso abrió mercados en Miami, Nueva York, Boston, Montreal, Chicago y más recientemente Dubai, y quieren seguir con más.

Viktualienmarkt - Munich, Germany

El Viktualienmarkt es un mercado de viandas situado en el centro de Múnich. Tiene una superficie de 22.000 m² en la que 140 vendedores ofrecen flores, frutas exóticas, caza, carne de aves, especias, queso, pescado, salchichas especiadas, vino alemán, zumos y otros productos. Los puestos del Viktualienmarkt abren de lunes a sábado. El mercado evolucionó desde su origen campesino hasta el actual mercado de delikatessen que recibe la visita de la de los muniqueses.

Al estar situado en el centro de la ciudad, el mercado también ofrece hermosas vistas de estatuas históricas y fuentes, es una parada turística popular.

Östermalms Saluhall - Stockholm, Sweden

Östermalms Saluhall es un hermoso y bien conservado documento histórico de los residentes urbanos interesados en la buena comida y durante 130 años ha sido un verdadero oasis para gourmets y gastrónomos.

Östermalms Saluhall se encuentra en Östermalmstorg en el corazón de Estocolmo, y tan solo a 10 minutos a pie del centro de la ciudad, Allí se puede acostumbrar a algunas de las sabrosas comidas de Suecia, como el arenque frito con puré de patatas y lingonberries, o disfrutar de una fika (pausa para el café) por la tarde y disfrutar de un kardemummabullar (bollo de cardamomo).

Torvehallerne - Copenhagen, Denmark

Torvehallerne es el hogar de un mercado de agricultores, carnicerías locales, tiendas de botellas y puestos de restaurantes de varias cocinas. Repartido entre invernaderos minimalistas y un espacio al aire libre con vistas despejadas de Copenhague, un día pasado en Torvehallerne es tan delicioso como precioso.

Los pasillos cuadrados KBH es la despensa entera de Copenhague. Un mercado de alimentos donde lo original, lo nuevo, lo reflexivo y lo preparado lentamente hace que más de 115.000 habitantes de Copenhague acudan cada semana. Todo es fresco. No menos importante los puestos con los que se tropieza y dan la bienvenida.

Y para terminar nuestro paseo, llegamos a España, en concreto a Madrid…

Mercado de San Miguel - Madrid, España

El Mercado de San Miguel de Madrid es un sueño para los amantes de las tapas y el vino. Paseando por zona gourmet del mercado, se encontrará desde jamón ibérico hasta pulpo gallego, y para completar el viaje una copa (o dos, o tres) de los mejores vinos de España.

Han pasado más de 100 años desde que el Mercado de San Miguel fuera inaugurado como mercado de abastos. En la actualidad, este edificio histórico es uno de los principales mercados gastronómicos del mundo, ya que permite a sus visitantes hacer un recorrido por la esencia y los sabores de cada uno de los rincones de España.

Desde el mejor jamón ibérico o el marisco más fresco llegado diariamente de Galicia, hasta los arroces mediterráneos o los quesos más especiales de Castilla, Asturias o País Vasco. En el Mercado de San Miguel se puede encontrar lo más destacado de la gastronomía española a lo largo de más de 20 puestos que tienen en común su compromiso por el tapeo de calidad.