La artista Julia Barreiro realiza un viaje retorno a la pared

miércoles 08 de septiembre de 2021 , 10:41h

El espacio de Arte Roberto Verino, de Ourense, acoge la exposición de la artista Julia Barreiro llamada “Viaje a la pared” o una vuelta a la memoria de su infancia.

Hasta el 6 de noviembre

“‘Viaje a la pared’ es como una vuelta a la memoria de mi infancia. Rostros anónimos que forman ya parte de mí, como referente femenino en casi toda mi obra. Estas mujeres nacen de aquellas tediosas siestas que a más de una o uno nos ha tocado vivir.

La siesta, de “obligado cumplimiento”, solía durar más o menos media hora. Una eternidad! así que era necesario ocupar aquel momento de alguna manera. La costumbre hizo que durante ese tiempo me entregara a lo que se convertiría en mi juego favorito: buscar y formar figuras en el papel pintado de la pared.

Las luces que se filtraban bajo la puerta me ayudaban en la lúdica tarea y así, juntas, íbamos logrando que de aquellas composiciones florales se fueran asomando tímidamente sutiles formas, manchas sorprendentes que a mí me parecían rostros de mujeres de amplios y elegantes sombreros o caprichosos turbantes. Mujeres que veía como atrapadas y que yo debería rescatar de aquel enjambre botánico, enmarañado y mareante de rosales, filigranas y arabescos mil, que se repetían una y mil veces hasta lo alto del techo, tan típicos de los años 60.

Terminada la siesta corría para pintar con tiza en los cristales de la ventana aquellos rostros inventados para no olvidarlos. Sabía que tendría que limpiarlo todo y que esto duraría poco pero valía la pena porque precisamente en aquel momento era cuando surgía la magia. Al borrarlo, la tiza producía una sugerente veladura que escondía aquel rostro haciéndolo más suave y profundo, entonces pensé que yo quería pintar así. Expresarme de ese modo. Como una forma innata que surge sin darte cuenta. Como algo que está en ti sin saberlo. Poder pintarlas algún día, a todas y cada una de ellas, sería como rescatar a aquellas mujeres allí olvidadas y hacerlas visibles.

Mostrar no tanto su parte más tierna y dulce sino esa otra parte de rebeldía interior por hacerse presencia. Así pues, desde muy temprana edad, he sentido la necesidad de expresar, de plasmar mi sensibilidad a través del arte, bien con sencillos dibujos, carboncillo, pastel, óleo y desde luego, por medio de la utilización muy personal de la acuarela. La acuarela me ofrece la posibilidad de lo imprevisible, lo no programado, la mancha libre. No hay más pretensión en mi obra, que la de poder transmitir o remover emociones. He vuelto hasta aquel cuarto de siesta para devolver a aquellas mujeres a su lugar y que ahora sean ellas las que, desde sus ventanas, indaguen y miren hacia afuera libremente.

Un viaje de retorno a la pared

Mi formación ha sido autodidacta, llevada siempre por la observación de todo aquello que me habla, que me sugiere algún sentimiento. Mi actividad expositiva comienza de forma totalmente circunstancial en el año 1999 llevando a cabo exposiciones individuales y colectivas, tanto nacionales como internacionales. Encantada y muy agradecida de exponer en esta ocasión en el Espacio de Arte de Roberto Verino en Ourense. Gracias.”