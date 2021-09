Adrián Almirante, nuevo director general de Las Terrazas de Abama Suites

viernes 10 de septiembre de 2021 , 11:05h

My Way Meaningful Hotels ha designado a Adrián Almirante como nuevo director general del hotel de 5* Las Terrazas de Abama Suites, establecimiento situado en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

El nuevo directivo de My Way liderará la operación del hotel de 151 suites, adscrito a la marca Preferred Residences, mientras potencia el desarrollo sostenible de sus instalaciones, que comprenden el restaurante Melvin by Martín Berasategui, el pool bar Sunway, una zumería, tres piscinas, un kids camp al aire libre, una tienda gourmet, un club social para fortalecer las relaciones de sus huéspedes y un completo gimnasio con posibilidad de entrenamiento one to one y clases dirigidas al aire libre de yoga y pilates.

Estos servicios deportivos, altamente demandados por sus clientes, se complementan con la increíble oferta de Abama Tennis Academy, que acogerá este otoño dos torneos profesionales de la ATP Challenger y la WTA 250, así como de Abama Golf, campo considerado el mejor de Canarias por la revista Golf Digest y por el portal Leading Courses.

Adrián Almirante

El nuevo responsable de Las Terrazas de Abama Suites es original de Asturias (Gijón) y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de hotelería de lujo a nivel internacional. Durante diez de ellos ha liderado equipos para 5 propiedades de la prestigiosa marca The Ritz-Carlton, en Europa, Asia y Oriente Medio.

También ha participado con éxito en proyectos localizados en zonas de gran relevancia turística, liderando la operación de establecimientos de Dubai, Abu Dhabi, Shanghai, Barcelona o Tenerife.

Además de su diplomatura en Turismo, Adrián cuenta con un máster en Dirección Hotelera obtenido en Les Roches Marbella, una de las escuelas de negocios hoteleros más importantes internacionalmente, clasificada en el top 3 a nivel mundial.

Durante los últimos años, Adrián Almirante ha complementado su formación con otros estudios de postgrado relacionados con el área Comercial, Revenue y Negocios Internacionales, ha impartido ponencias en el Instituto de Tecnología de Wuxi y en la Universidad de Aplicación Técnica de Suzhou, ambas instituciones localizadas en China, y participado como facilitador de programas de calidad, excelencia de servicio, resolución de problemas, liderazgo y gestión de equipos.