PLAYA Ampliar ¿Qué hacer en Formentera en un fin de semana? Redacción Más artículos de este autor Por Tweet Formentera es un destino idílico que ofrece infinidad de atractivos al margen de unas playas y calas edénicas. Así, puedes disfrutar de paisajes y estampas únicas, de pueblos de pescadores que preservan todo su encanto, de rincones que invitan a vivir la vida de otro modo o de faros de gran belleza que se alzan majestuosos desafiando al Mediterráneo. Por todo ello la isla es un lugar ideal para visitar aunque te puedas quedar solo un fin de semana, siendo recomendable eso sí que para agilizar tus desplazamientos por Formentera valores la opción de alquilar un vehículo para poder moverte por allí a tu bola y más rápido. Los lugares de Formentera que puedes disfrutar en tu escapada de fin de semana El principal emblema de Formentera son sus playas y calas, teniendo en este sentido algunos de los rincones costeros más privilegiados de todo el Mediterráneo, con todo lo que implica esta afirmación. De hecho, concretamente la Playa de Ses Illetes está considerada directamente como una de las mejores del mundo, ofreciendo unas cristalinas aguas polícromas y una arena blanca que convierten a este enclave costero en un lugar que parece haber sido desgajado directamente del paraíso. Aunque si en vez de las playas abiertas te van más las calas flanquedas por acantilados en Cala Saona encontrarás un rincón de ensueño, bañado por unas impresionantes aguas turquesas y rodeado de un paisaje de gran belleza. Y para disfrutar de un atardecer de esos que dejan una huella indeleble en el alma nada mejor que acercarte a Cap de Barbaria, uno de los tres faros de la isla junto al de la Savina y el de la Mola, que se encuentra en el punto más alto de Formentera. Asimismo, la isla también es pródiga en pueblos con encanto, destacando por ejemplo el Caló de Sant Agustí, una localidad pesquera que remite al Mediterráneo eterno, mientras que en el centro de Formentera hallarás Sant Ferran, el lugar que cautivó en los 70 a muchos hippies procedentes de todo el mundo que se instalaron aquí. Igualmente, también es de visita obligada la capital de Formentera: San Francisco Javier o Sant Francesc, donde encontrarás una estupenda y variada oferta gastronómica y de ocio, al igual que en el propio pueblo de La Savina, cuyo puerto es el primer lugar al que llegan siempre los viajeros y que tiene otros atractivos muy interesantes como el Parque Natural de Ses Salines. Disponer de tu propio vehículo es la mejor opción para desplazarte por Formentera Para poder moverte de un sitio a otro a tu aire y con mayor rapidez es muy recomendable el alquiler de coches Formentera, la solución perfecta para ahorrar tiempo en los desplazamientos y disfrutar de todos los encantos de la isla en dos días. Además, hay múltiples alternativas en vehículos, ya que existe incluso un servicio de alquiler motos en Formentera, una opción bastante atractiva para quienes viajan solos o en pareja. Así, contando con coche o moto para desplazarte no tendrás impedimentos para conocer todos los encantos de la isla en un fin de semana, aunque eso no quite que se te haga muy corto y que te vayas deseando repetir pronto. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

