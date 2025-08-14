Turespaña se incorpora a la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso

jueves 14 de agosto de 2025 , 09:10h

La Consejería de Turismo de Turespaña en Los Ángeles ha marcado un nuevo hito en la proyección internacional del turismo religioso español al convertirse en la primera oficina en el extranjero en integrarse en la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso (RMDTRE).

Esta incorporación representa un valioso paso que refuerza el compromiso institucional de España con la promoción de su patrimonio espiritual y cultural ante el mercado estadounidense, uno de los más importantes emisores de viajeros motivados por intereses culturales, históricos y religiosos.

La adhesión responde a una estrategia de diversificación territorial y segmentación de mercados, claves en la visión de Turespaña. La Consejería de Los Ángeles, al unirse a la RMDTRE, reafirma esta visión, apostando por el turismo religioso como uno de los vectores fundamentales de su estrategia promocional.

El público estadounidense muestra un creciente interés por experiencias transformadoras, viajes de significado espiritual y turismo cultural vinculado al patrimonio religioso. En este contexto, la adhesión a la Red Mundial permitirá a la Consejería acceder a una plataforma colaborativa con expertos, destinos y operadores internacionales, así como lanzar campañas específicas que promuevan las rutas sagradas españolas como referentes en sostenibilidad, autenticidad y acogida.

“Para la Consejería Española de Turismo en Los Ángeles, pertenecer a la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso supone una oportunidad única para conectar a los viajeros norteamericanos con la riqueza espiritual, cultural y patrimonial de España. Cada año observamos un creciente interés en experiencias auténticas y transformadoras, y España cuenta con rutas y celebraciones que cumplen plenamente con esas expectativas”, destacó Félix Alcaraz, consejero de Turismo en Los Ángeles.

Con esta adhesión, la Consejería de Los Ángeles no solo amplía la presencia internacional de la marca España, sino que refuerza el posicionamiento del país como referente mundial en turismo religioso, consolidando a España, no solo como líder turístico, sino como puente espiritual y cultural entre continentes.

Turespaña y la promoción del turismo religioso

A través de Turespaña se han desarrollado varias campañas en colaboración con gobiernos regionales, comunidades religiosas y actores locales. En 2023, durante FITUR, se firmó un protocolo con la Consejería de Turismo de Cantabria para promocionar el Año Jubilar Lebaniego, mientras que la Región de Murcia recibió el respaldo de Turespaña para consolidar Caravaca de la Cruz como un destino permanente de peregrinación cristiana.

Asimismo, la Oficina Española de Turismo en Roma jugó un papel destacado en abril de 2025 al presentar la oferta religiosa de Zaragoza en el contexto del Año Jubilar, promoviendo enclaves como la Basílica del Pilar o la Semana Santa. También ha habido un firme apoyo institucional a destinos emergentes dentro de la red, como Calasparra (Región de Murcia), que fue incorporado a la RMDTRE en FITUR 2025, o la Fundación Camino Lebaniego, miembro fundador desde FITUR 2024.Además del trabajo promocional, Turespaña ha desarrollado una sólida estrategia de conservación patrimonial. La rehabilitación de 39 Paradores, la restauración de enclaves religiosos como San Juan de Ortega en el Camino de Santiago, o la recuperación de fachadas e iluminación eficiente, demuestran su compromiso con un turismo respetuoso con la historia y el entorno.