Ibiza, un refugio de bienestar para el viajero moderno

En un mundo hiperconectado, cada vez son más los turistas que buscan experiencias donde poder conectar consigo mismos. Palladium Hotel Group trabaja para poder ofrecer a estos nuevos turistas actividades únicas donde reconectar con su esencia en un entorno natural vibrante

TRS Ibiza Hotel fusiona lujo y bienestar en una propuesta all-inclusive solo para adultos con actividades que cuidan cuerpo y mente frente al mar Mediterráneo

En el renovado Grand Palladium Select Palace Ibiza, la paz y serenidad se encontrarán en familia con actividades que unen sonido y relajación o arte y gastronomía

Actualmente vivimos en un mundo donde el ritmo diario rara vez se detiene. Es por ello por lo que cada vez son más las personas que priorizan su salud mental y corporal como forma de autocuidado. Los viajeros buscan cada vez más experiencias que, más allá de las vacaciones tradicionales, les permita reconectar consigo mismos, relajarse a fondo y revitalizar cuerpo y mente. En este contexto, destinos como Ibiza, conocida por su espíritu libre, su belleza natural y su energía vibrante, se están convirtiendo en verdaderos oasis de bienestar.

Conscientes de esta nueva tendencia turística, Palladium Hotel Group, ha integrado dentro de sus hoteles más emblemáticos una cuidada selección de actividades wellness orientadas a todos los públicos. Desde rituales sensoriales hasta sesiones de yoga, los hoteles del grupo han integrado actividades para desconectar del exterior y conectar con el interior.

TRS Ibiza Hotel: bienestar y lujo frente al mar

TRS Ibiza Hotel, redefine el concepto de escapada solo para adultos con su propuesta all-inclusive de alta gama. Este exclusivo hotel no solo ofrece una oferta gastronómica exquisita, piscinas infinitas y un rooftop para disfrutar de unos atardeceres inolvidables con vistas al Mediterráneo, sino que también cuenta con una potente agenda de actividades enfocadas al bienestar mental y físico.

Cada mañana, de lunes a sábado, el hotel se convierte en un oasis de paz con sus sesiones matutinas de yoga, breathwork y sound healing. Clases impartidas por los expertos terapeutas Ramón e Inma, de Sounds for Life, pensadas para iniciar el día en sintonía con el entorno natural, aprovechando la energía revitalizante del mar y la brisa mediterránea. Estas sesiones al aire libre, disponibles de mayo a octubre, son una cita imprescindible para quienes buscan empezar el día conectando con uno mismo.

Además los viernes al atardecer, el rooftop Gravity Sky Lounge se convierte en una sesión inmersiva con su exclusivo Taller Olfativo y Música Instrumental. Un viaje a través de los sentidos que permite a los asistentes crear su propia fragancia acompañados de música en vivo y el mejor atardecer de la isla.

Grand Palladium Select Palace Ibiza: revitalización de cuerpo y mente para toda la familia

En el corazón de la isla, a orillas de la icónica Playa d’en Bossa, Grand Palladium Select Palace Ibiza se ha posicionado tras su renovación como un refugio de paz y serenidad. En este resort all-inclusive con opciones para disfrutar también en familia, su excepcional selección de gastronomía internacional y su amplio abanico de planes de bienestar, harán que en vacaciones también sea posible revitalizar cuerpo y mente tanto en las instalaciones del hotel como en Zentropia Palladium Spa & Wellness.

Entre las experiencias más destacadas que disfrutar este verano, en solitario o acompañado por pareja, amigos o familia, se encuentran algunas tan únicas como Sound Bath, una actividad de sanación espiritual sonora donde monitores expertos ayudarán a alcanzar un estado de relajación y desconexión total. También, como experiencia para los más pequeños de la casa y primer contacto con esta actividad, se podrá disfrutar en agosto de Baby Yoga, una experiencia única para padres y bebés en el Mini Club del hotel donde podrán fortalecer sus vínculos a través de esta práctica, al tiempo que crean recuerdos imborrables.

Además, para comenzar el día con una explosión de energía, la actividad de Estiramientos es ideal para todas las edades y niveles. Una manera perfecta para arrancar las vacaciones y aprovechar el día al máximo a través de una sesión de stretching revitalizante. Y para los amantes del arte y el relax, regresa un año más la exitosa experiencia Art & Cheers, donde arte y gastronomía se unirán al atardecer para disfrutar de las impresionantes vistas del parque natural de Las Salinas mientras se da rienda suelta a la creatividad pintando en un entorno íntimo y divertido, acompañado de una copa de vino local Can Rich. Por último, para quienes valoran el olfato como su sentido más preciado, el Perfume Workshop - una de las novedades de esta temporada - permite a los huéspedes preparar su propia fragancia con aromas típicos ibicencos, rodeados de naturaleza.