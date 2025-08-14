El pueblo americano de Osaka

jueves 14 de agosto de 2025 , 09:08h

Una ciudad única, la más vibrante de Osaka/Minami y líder en la cultura juvenil de Kansai.

En Amerikamura se encuentran la mayoría de jóvenes molones de Osaka.

Y sí vas a allí, visita la plaza del triángulo, en el centro, para ver la congregación de aficionados al hip-hop y al punk, de la cultura skate y la subcultura gótica.

Por la tarde encontrarás multitud de opciones para comprar ropa y música; mientras que por la noche abundan los conciertos de música en vivo y las discotecas acogen eventos que se alargan hasta altas horas de la madrugada.

"America Village" es la zona más vibrante de Minami, Osaka, y ha sido un líder en la cultura juvenil de Kansai. Se refiere al área que se extiende desde Nagahori Dori hasta Dotonbori en el lado oeste de la estación Shinsaibashi del metro de Osaka.

El centro de esto es el parque Sankaku. Aquí se celebran actuaciones de jóvenes que aspiran a ser comediantes y músicos y mercadillos, y los fines de semana, 200.000 jóvenes deambulan por la zona.

Durante el período Edo, la zona se llamaba "Summiyacho" porque se recolectaba carbón vegetal desde la bahía de Osaka hasta Dotonbori. En la década de 1970, la tienda, que era un almacén reconvertido, comenzó a vender ropa y jeans usados, así como discos usados ​​y productos diversos comprados en la costa oeste de los Estados Unidos, lo que se convirtió en un tema candente de conversación. El nombre "America Village" proviene de la apertura de una serie de tiendas que vendían productos y moda importados de los Estados Unidos alrededor de los años 1960.

Haciendo honor a su nombre, se decía que si ibas a esta ciudad, siempre podías experimentar la cultura de la costa oeste de Estados Unidos.

Hoy en día sigue siendo un lugar donde se puede disfrutar no sólo de la moda sino también de la música.