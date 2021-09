Manuel Borraz presenta We Need The Earth en Fundación Carlos de Amberes

lunes 27 de septiembre de 2021 , 10:33h

Tras recorrer Europa y Asia con proyectos musicales de diversa índole y concluir su formación artística en Basel, Suiza, lugar en el que obtiene dos másteres en música, Manuel Borraz vuelve a España donde graba ¨We Need The Earth¨ su primer álbum de jazz con composiciones propias junto a excelentes músicos como Juanma Barroso a la batería, Maikel Vistel al saxo tenor, Toño de Miguel al contrabajo y Carmen Lancho a la voz.

"We Need The Earth" relata un viaje por el planeta y la importancia de su cuidado medioambiental. Es una invitación a reunirnos con la naturaleza y su magia a través de la poesía del jazz. Un jazz personal y único nacido del bagaje de Manuel Borraz que cuenta con un pasado artístico que cabalga entre diversos géneros y cuya formación recoge diferentes lenguajes y maneras de ver y expresar el arte, desde la música clásica a la improvisación libre.

"We Need The Earth" no deja indiferente. La imprevisibilidad compositiva sorprende e irradia originalidad en un entramado donde cada músico fluye y aporta su destreza desde el mejor de los lugares que conoce, moviéndose como una unidad en un universo sonoro propio. Este proyecto se ramifica desde el jazz contemporáneo y aúna doce temas, entremezcla tradición, ritmos irregulares, armonías extendidas...

¨We Need The Earth¨ ya ha sido muy bien acogido por sus oyentes, prensa y crítica y tiene una programación preparada para este 2021/22. Se trata de un proyecto capaz de llenar de vida los escenarios y con un mensaje muy claro y contundente. Necesitamos a este planeta, cuidémoslo.

Manuel Borraz (piano)

Maikel Vistel (saxo tenor)

Toño de Miguel (contrabajo)

Juanma Barroso (batería)

Con la colaboración de Carmen Lancho (voz)

En la Fundación Carlos de Amberes, viernes 24 de septiembre a las 19,30