Nuevas propuestas hoteleras en Las Palmas de Gran Canaria

martes 05 de octubre de 2021 , 11:13h

Las Palmas de Gran Canaria refuerza su carácter de destino urbano singular con la llegada de la temporada alta de otoño e invierno en las islas. La principal ciudad del archipiélago canario tras confirmar, con el cierre del verano, la tendencia positiva de recuperación turística, da la bienvenida al mes de octubre con la apertura de dos nuevos establecimientos hoteleros, el Boutique Hotel Cordial Malteses y The Luum, de la cadena The Hoteles, con los que suma y mejora una oferta alojativa adaptada a los nuevos viajeros y que no ha hecho sino crecer en los últimos meses, a pesar de la situación sanitaria.

Alegre, multicultural, fresca, isleña, Las Palmas de Gran Canaria combina a la perfección su faceta más tradicional e histórica con el carácter moderno y cosmopolita de un destino urbano. Playa, deporte, historia, cultura, gastronomía y un sol que nunca se esconde definen a esta ciudad que puede presumir de tener un espectacular clima para disfrutar todo el año.

Sus atractivos refuerzan sin duda una oferta de alojamientos muy variado desde los hoteles en primera línea de playa a los urbanos con mucho encanto, para vivir más que unas vacaciones, toda una experiencia. De hecho, durante los últimos meses, Las Palmas de Gran Canaria ha visto renovar, mejorar y nacer nuevas propuestas alojativas entre las que los hoteles singulares cobran un gran protagonismo y aportan un valor añadido indiscutible en una urbe que desprende una magia especial en esta época del año mientras se recorren sus calles, se visitan sus monumentos y se disfruta de su cultura.

Por ello, siempre es buen momento de disfrutar de una ciudad que sorprende, cautiva y atrapa a millones de visitantes año tras año en alguno de sus hoteles singulares.

La cadena de origen canario beCordial Hotels & Resorts abre el 1 de octubre, en pleno casco histórico de Triana, junto al precioso Gabinete Literario y la Casa Museo Pérez Galdós, el Boutique Hotel Cordial Malteses, una casa emblemática que ha sido reconvertida respetando su estilo y arquitectura modernista, con 27 habitaciones llenas de historia.

En el otro lado de la ciudad, entre el muelle de cruceros, el Parque de Santa Catalina y la playa de Las Canteras, uno de los espacios más dinámicos de la capital grancanaria, abre también el hotel THe Lumm de la cadena del Grupo Martinón, THe Hoteles, con 88 habitaciones y categoría cuatro estrellas. Un hotel emplazado en el antiguo edifico que ocupaba Correos en la ciudad y que presume de unas vistas envidiables al Puerto de Las Palmas y su bahía.

Pero la oferta alojativa de la ciudad es muchísimo más. La urbe continua experimentando un crecimiento sostenible y adaptado a la demanda de un destino trendy, por su estilo de vida al aire libre, junto al mar, por su cultura y dinamismo, además de su carácter abierto y cercano marcado por una historia de más de cinco siglos.Las Palmas de Gran Canaria, de hecho, ha apuntado un ligero aumento de la oferta de hoteles en la ciudad respecto al otoño de 2019, pre pandemia. Entonces la ciudad mantenía abiertos 31 establecimientos hoteleros y 4.610 plazas, un dato que se eleva este otoño a 40 hoteles y casi 7.000 plazas en hoteles. Un indicador que sin duda repercute en el interés que los viajeros muestran sobre esta ciudad atlántica.