Limpieza de fondos en la playa de Las Canteras en el Día Mundial de los Océanos

miércoles 09 de junio de 2021 , 11:10h

Una limpieza de los fondos marinos de la Playa de Las Canteras, en la que han participado medio centenar de buceadores voluntarios, ha sido la antesala de la celebración en Las Palmas de Gran Canaria del Día Mundial de los Océanos, que cada 8 de junio reivindica, en todo el Planeta, la vida en el mar.

La Concejalía de Ciudad de Mar ha programado esta acción que se desarrolló el 7 de junio, entre las 17.00 y las 19.00 horas, con la colaboración de voluntarios, estudiantes de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y aficionados además de buceadores profesionales de la isla. La actividad, además de comprobar el buen estado de limpieza de los fondos marinos de la principal playa de la ciudad, ha servido como llamamiento sobre el impacto negativo que la actividad humana tiene en los mares.

El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, acompañó a los voluntarios y empresas han participado en esta acción y les agradeció su compromiso “no solo en este día sino durante todo el año”. Buceadores con equipo autónomo y con esnórquel, inspeccionaron la zona desde Playa Chica hasta La Puntilla, y retiraron sobre todo plásticos, cristales y botellas.

Ramírez apuntó que a pesar de los residuos retirados los voluntarios pudieron comprobar el buen estado de los fondos gracias a que cada vez hay un mayor nivel de concienciación de los ciudadanos, unido al esfuerzo en limpieza diaria que se realiza todos los días del año en el arenal: “Los operarios retiran todos los residuos que se quedan en la arena y aquellos que llegan a la orilla arrastrados por las corrientes para evitar que vuelvan al mar. Esta labor diaria mantiene los fondos en un estado óptimo, aunque hay que seguir trabajando y sensibilizando porque nuestro objetivo es la excelencia”.

La playa de Las Canteras ha vuelto a demostrar que es una referencia, pero no se trata de bajar la guardia sino todo lo contrario, añadió el edil que recordó que “aunque no encontremos grandes residuos, los microplásticos que llegan arrastrados por las corrientes marina son un auténtico problema para la vida en el mar y el litoral de la ciudad no es ajeno a sus consecuencias”.

El programa de actividades con motivo de esta efeméride internacional continuará mañana martes, 8 de junio, con la colaboración de 80 escolares que formarán un gran mosaico en la zona de La Puntilla, a la altura de la plaza de Saulo Torón, en Las Canteras en defensa de la vida en los océanos.