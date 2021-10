El hotel Rosewood Villa Magna reabre sus puertas

martes 26 de octubre de 2021 , 10:40h

El hotel Rosewood Villa Magna reabre hoy sus puertas tras someterse a una intensa reforma para disfrute de viajeros y locales. Este tesoro histórico ubicado en el bulevar más codiciado de Madrid renace como hotel de lujo de referencia de la capital. Situado entre el distinguido barrio de Salamanca y el número 22 del Paseo de la Castellana, Rosewood Villa Magna escribe un nuevo capítulo en su historia de la mano del grupo hotelero internacional Rosewood Hotels and Resorts.

El Rosewood Villa Magna se encuentra en un entorno inmejorable, enclave de compras, negocios, gastronomía y arte. Con un fácil acceso al Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Reina Sofía y el llamado ''Paisaje de la Luz'' del Prado y el Retiro, declarados patrimonio de la Unesco.

Desde su cierre en marzo de 2020, un equipo de profesionales de prestigio ha trabajado en la completa reforma para lograr un delicado equilibrio entre la conservación del emblemático Villa Magna de 1972 y la transformación, del hotel que hoy emerge con una elegante y renovado espíritu, recuperando la tradición castiza de la ciudad y el inconfundible sello de Rosewood Hotels and Resorts.

"Estoy tremendamente orgulloso de dar la bienvenida al Hotel Rosewood Villa Magna a la familia Rosewood Hotels&Resorts, como nuestra primera propiedad en España. Madrid es un destino con mucha historia, una distintiva oferta gastronómica y una cultura sin igual. Confiamos que con nuestra filosofía A Sense of Place podamos continuar creando experiencias y conexiones profundas con nuestros huéspedes alrededor del mundo como venimos haciendo desde hace años.", dice Radha Arora, presidente de Rosewood Hotels & Resorts®.

Este ambicioso proyecto rememora el pasado de Villa Magna con una mirada a su antecesor, El Palacio de Anglada, una construcción del siglo XIX. De acuerdo con el concepto de Rosewood Hotels & Resorts, en el que cada propiedad refleja la historia, la cultura y la sensibilidad de su ubicación, la imagen de Rosewood Villa Magna refleja el trabajo colectivo de cuatro estudios reconocidos a nivel internacional.

El renombrado arquitecto español Ramón de Arana ha sido el encargado de remodelar su llamativa fachada y el acceso peatonal al edifico, y ha sido el paisajista Gregorio Marañón el encargado de la recuperación de la vegetación y los jardines para esta nueva etapa.

Por su parte, Bar Studio ha diseñado el interior y al mismo tiempo la firma inglesa ArtLink ha seleccionado la colección de arte de los espacios comunes y las suites que entremezclan piezas de arte español y guiños a la historia de la Moda.

Habitaciones de estilo residencial y suites exclusivas

Las 154 habitaciones y suites de Rosewood Villa Magna, encarnan un estilo residencial y refinado del hotel. Con 101 habitaciones y 53 suites elegantemente decoradas con muebles hechos a medida y objetos de arte cuidadosamente seleccionados.

Las 4 Signatures Suites del hotel son las joyas de la corona de Rosewood Villa Magna, y figuran entre los alojamientos más exclusivos de la ciudad.

Salamanca House cuenta con una impresionante terraza con vistas excepcionales al corazón de Madrid pudiendo presumir de ser la suite con la terraza más amplia de la capital. Dispone de un dormitorio, sala y comedor, vestidor y un baño completo.

Anglada House es la suite más amplia del hotel, puede combinarse con las habitaciones adyacentes para formar un maravilloso ático de lujo. Con dos dormitorios, sala de estar con chimenea y comedor, un gimnasio privado y sauna en sus 220 m2.

Cedros House se caracteriza por su cálida luz natural con diferentes ventanales que permiten disfrutar de la privilegiada ubicación, amplio salón y comedor, 2 dormitorios con sus respectivos baños y un aseo de invitados.

Por último, en la segunda planta del hotel se encuentra la Suite Castellana. Cómoda y modulable ofrece de 1 a 2 habitaciones, salón comedor y 3 baños. Cómoda, acogedora y muy luminosa con una impresionante vista del Paseo de la Castellana.

Sense a Rosewood Spa

Rosewood reinventa el concepto de spa, en Sense a Rosewood Spa, un templo del estilo y la tranquilidad. Este pequeño universo donde sólo se escucha el sonido del agua se apoya en la filosofía de la marca Rosewood, "Sense of place", basado en el principio de incorporar ingredientes y remedios cuidadosamente seleccionados, "Sense of individuality", un enfoque personalizado para adaptar las experiencias y "Sense of balance", que combina el bienestar y la belleza para la armonía del cuerpo y la mente.

El espacio cuenta con cuatro cabinas terapéuticas (una de ellas doble), sala de relax, sauna, jacuzzi y un auténtico hamman. A su vez dispone de un centro de fitness con equipos de entrenamiento de última generación. Sense a Rosewood Spa trabaja con exclusivas marcas de belleza y bienestar como Evidens de beauté, Ayuna y Ground con tratamientos especiales para el rostro, el cuerpo y los masajes.

Rosewood Villa Magna se presenta también como un maravilloso espacio para celebraciones de diferente tipo donde destacan sus amplias zonas ajardinadas. También dispone de una elegante sala, Villa 22, dedicada a eventos y la que se suma la planta -1 completa, que puede ser configurada en distintos espacios modulables, con varias salas privadas y capacidad de hasta 670 asistentes.

Su prestigiosa localización y la combinación de su excelente hospitalidad y sofisticación convierten a Rosewood Villa Magna en todo un emblema del turismo y la gastronomía de la ciudad de Madrid.

Rosewood Villa Magna está gestionado por Rosewood Hotels & Resorts®, un grupo hotelero de lujo líder cuya cartera incluye establecimientos clásicos y contemporáneos, entre ellos propiedades históricas como The Carlyle, A Rosewood Hotel en Nueva York y Crillon, A Rosewood Hotel.