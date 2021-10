miércoles 27 de octubre de 2021 , 10:25h

Singapore Airlines ha lanzado su nueva campaña publicitaria, que anima a los viajeros a reactivar sus ganas de volver a viajar, volando con la compañía.

Bajo el lema en inglés “We look forward to see you in the air again” y con el tema “Sound of Singapore Airlines” como banda sonora, el eje central de la campaña es su spot publicitario, un vídeo de 30 segundos dónde aparecen diferentes pasajeros que levitan por el aeropuerto, llegando a su destino final: un avión de Singapore Airlines. El vídeo termina con los viajeros cómodamente sentados y felices por el viaje que les espera, ilusionados por volver a disfrutar del mundialmente conocido servicio de Singapore Airlines.

Con esta campaña, SIA quiere reafirmar su compromiso con sus clientes, garantizándoles que seguirán disfrutando de una experiencia de viaje mejorada con Singapore Airlines, a pesar de las restricciones aún vigentes en algunos destinos a causa de la Covid-19. Por ello, SIA ha introducido un conjunto de iniciativas que velan por la salud y la seguridad de los pasajeros, dándoles confianza y tranquilidad de volver a volar y aludiendo a los esfuerzos de la compañía por ofrecer una experiencia óptima al cliente y sin fisuras.

En este sentido, el vídeo de la campaña se compartirá en los perfiles de redes sociales de LinkedIn y Facebook de SIA y se distribuirá a través de otros canales online internacionales. Además, la campaña también se extenderá en prensa offline y en medios de comunicación de todo el mundo.

Lau Hui Ling, Directora General de Marca y Márketing de Singapore Airlines, afirma: "La campaña suscita al entusiasmo de volver a viajar. La tan esperada reapertura de las fronteras internacionales ha provocado que muchos de nuestros clientes hayan empezado a planear sus futuras escapadas de nuevo. Es totalmente comprensible que los pasajeros puedan sentirse abrumados por su experiencia de volver a viajar. Por ello, esperamos que con esta campaña nuestros clientes se vuelvan a sentir seguros de viajar con Singapore Airlines.”