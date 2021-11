Grandes del Gospel de Madrid vuelven al teatro Fernán Gómez

martes 16 de noviembre de 2021 , 21:29h

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta su ya clásico festival de música góspel, ‘Grandes del Gospel de Madrid’, que, tras un año pasado “diferente”, regresan con seis formaciones que del 2 al 12 de diciembre ofrecerán sus conciertos. Una cita obligada en la Navidad en la que podremos disfrutar de varias formaciones internacionales que ofrecerán también conciertos dirigidos al público familiar con sesiones especiales los días 4, 11 y 12 de diciembre.

GRANDES DEL GOSPEL es uno de los festivales más tradicionales de Madrid ya que desde su primera edición -en 1994- llena todas sus representaciones. El góspel llegó para quedarse porque a las madrileñas y los madrileños les gusta conmoverse y divertirse.

Luis Manjarrés, promotor de la ‘XXVII Grandes del Gospel de Madrid’, habla así del festival: “Desde Grandes del Gospel creemos y esperamos que la Navidad del 2021 será, como en los buenos viejos tiempos, el mejor momento del año para juntar a los más jóvenes, a los padres y a los abuelos. La señal más clara de normalidad será la vuelta al escenario de esas corales americanas de góspel tradicional que cantan canciones redondas como brillantes LPs de 33 rpm, y acabar de pie dando palmas y cantando Oh Happy Day!!!. Volveremos a ser una familia que celebra emotivamente su unión.”

Programa XXVII Grandes del Gospel de Madrid

2 de diciembre / 20 h.

Oh Madrid Happy Day

Coro Gospel de Madrid

El Coro Gospel de Madrid lleva casi 25 años dando conciertos que vibran con las raíces de la Iglesia Afro-americana. El Coro está formado por 40 voces con banda y el conjunto Soul Connection. Ofrecen conciertos benéficos y talleres de música Gospel en apoyo a ONG’s de toda España.

3 de diciembre / 20 h.

The Gospel Times

Let the Good times roll

The Gospel Times es una agrupación que transmite el más refinado sonido del góspel. Su repertorio está compuesto en su totalidad de canciones tradicionales. Ofrecen un concierto excepcional y pleno de soul.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=u4cekyfQyZk

4 de diciembre / 17.30h.

Gospel 4Kids

All4Gospel / 20h.

The Gospel Times

Let The Good Times roll

All4Gospel

Gospel 4kids

Un espectáculo teatro/taller musical para niños de 3 años en adelante. Una obra en la que toda la familia participará para ayudar a Lucy a recuperar su túnica, su ilusión. Es un viaje por la historia del góspel contada para niños.

All4Gospel hace una puesta en escena arrolladora, con gran energía en sus coreografías y en la potencia de sus canciones que ayudan a crear espectáculos donde el público, inevitablemente se encuentra siendo parte.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gxL1QamDUWo

5 de diciembre / 17.30h.

Gospel 4Kids

All4Gospel / 20h.

Gospel to go

John Lee Sanders & The Gospel Messengers

John Lee pasó su infancia y juventud en el Delta del Misisipi, Luisiana y Alabama, una región donde el Gospel es el ADN común de géneros tan diversos como el Soul, el Country, el Blues y la música de Jazz. El temprano encuentro con Martin Luther King, el dirigente histórico del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos, y Elvis Presley, la estrella del R&R que cambió para siempre la música popular americana, forma parte de la historia americana que influenció a John Lee Sanders, pianista, saxofonista, cantante y compositor.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WzBJCK2xGAY

7, 8 y 9 de diciembre / 20h.

Back where we belong tour

Harlem Gospel Choir

El grupo se fundó el 15 de enero de 1986. La formación tiene su sede base en Harlem, New York y puede reunir hasta 65 componentes con edades que van desde los 17 a los 70 años.

Link: hhttps://www.youtube.com/watch?v=aaKf6P2nhKg

https://www.youtube.com/watch?v=xQefzsLJUws

10 de diciembre / 20h.

The Sound of New Orleans

Spirit of New Orleans Gospel Choir

New Orleans y los Spirit of New Orleans Gospel Choir son formas distintas de decir lo mismo. Comenzaron su carrera profesional a mediados de los ’90 y desde entonces han trabajado con artistas de la talla de Thelma Hourton, Bryan Adams, Kirk Franklin, o Jon Batiste.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=scznmblMCQk

https://www.youtube.com/watch?v=L7Knhp_1dpU

11 y 12 de diciembre / 17.30h.

Gospel 4Kids

All4gospel Spirit of New Orleans

20h

The Sound of New Orleans

Spirit of New Orleans Gospel Choir