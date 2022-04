Música en la Villa presenta cinco únicos conciertos en el teatro Fernán Gómez

viernes 22 de abril de 2022 , 09:23h

Música en la Villa, un ciclo que reúne a artistas de diferentes estilos como son: Pedro Guerra, Club del Río, María Rodés & Estrella de David, Amparanoia y Josemi Carmona & Javier Colina con Bandolero. Estos conciertos se podrán ver en la Sala Guirau del teatro Fernán Gómez de Madrid del 4 al 8 de mayo.

Miércoles, 4 de mayo. Pedro Guerra. El viaje

Pedro Guerra es uno de los pilares de la canción de autor en lengua española y ‘El Viaje’, su nuevo disco, viene cargado de grandes ideas y energía renovada. El cantautor habla así sobre este nuevo trabajo: “El Viaje comenzó hace dos años, cuando el productor Pablo Cebrián y yo decidimos juntarnos, en un primer momento, para componer canciones y más tarde, para trabajar juntos en el que sería mi disco número dieciocho. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero no tan bien como acabaríamos conociéndonos a partir de entonces. La conexión y el entendimiento que existió desde el primer momento allanó el camino para que de manera pausada, consciente y dedicada nos tomáramos dos años para hacer el disco. La hoja de ruta estaba clara: visitar aquellos universos sonoros decisivos a lo largo de mi carrera y darles el necesario toque de actualidad; así, en El Viaje conviven Argentina, Brasil, México, Cuba, Canarias, el pop, el charango, el timple, la guitarra clásica y las programaciones, el tres cubano y las guitarras eléctricas, la batería y los tambores del folklore de las Islas... Cuentan que Fellini siempre tuvo en mente realizar una película que se llamaría El Viaje de Mastorna y en ese afán, terminó filmando todas sus películas, pero nunca aquella tan pensada y deseada. Esta es la motivación de la canción El Viaje, que da título a este disco. Porque este no es el viaje que pensamos y deseamos, es El Viaje que finalmente vivimos. El Viaje del amor: Cara y Cruz. Cuando Tú No Estás; El Viaje de la vida: El Viaje, Tú Y Yo (realizado en compañía de mi admirado Manuel Carrasco); El Viaje de la memoria: Alzheimer; El Viaje a nuestros ancestros: La Delicadeza; El Viaje interior: Rastros, Atravesar Una Isla; El Viaje exterior: Ruego; El Viaje de la empatía y de la solidaridad (ese viaje que queremos para todas las personas): Espejo, La Arena Del Circo, Sueño y Arrorró Para Un Miliciano; y finalmente, El Viaje sereno y placentero que espero realicen cuando escuchen este disco."

Jueves, 5 de mayo. Club del Río. Lejos Contigo

El grupo presenta ‘Lejos Contigo’, un disco doble autoeditado, un río repleto de esperanza, alegría y música en mayúsculas. Club del Río nos muestra un folk luminoso y optimista, lleno de matices y de influencias varias que aderezan con unos juegos vocales y unos arreglos que convierten sus canciones en maravillosas instantáneas. Club del Río es magia, es alegría, es una ventana abierta, es un lugar maravilloso donde se reúnen seis músicos de Madrid y es aire libre donde la música fluye sin ataduras. Club del Río lo forman: Esteban de Bergia (voz y guitarra), Álvaro Ayuso (voz, guitarra, teclados y bajo), Juan Espiga (voz y percusiones), Adriano Pezzi (guitarra eléctrica), Álvaro Baños (piano y teclados) y Juan Feo (percusión). Con Marcos Abad como ingeniero y técnico de sonido.

Viernes, 6 de mayo. María Rodés & La Estrella de David. Contigo

Maria Rodés y La Estrella de David unieron fuerzas en 2021 para sacar adelante su proyecto Contigo (Elefant Records), una oda al amor con un sonido eminentemente country y folk. María Rodés, autora de Lilith, álbum con el que consiguió conquistar corazones y mentes musicales y La Estrella de David, el proyecto musical de David Rodríguez, productor de Los Punsetes, Soleá Morente, o la propia Bien Querida, saca adelante su primer proyecto como dúo musical, un disco que habla del enamoramiento con naturalidad y sencillez. Con la ayuda de su productor Sergio Pérez (SVPER), que posee un gran bagaje y cuyo resultado se ve reflejado en la gran calidad del disco.

En Contigo, María Rodés y La Estrella de David consiguen sumergirnos en un viaje sobre una relación que comienza y acaba, donde todo fluye a través de unas melodías y letras llenas de identidad e imaginación.

Sábado, 7 de mayo. Amparanoia. Himnopsis Colectiva

En 1997, en el barrio madrileño de Lavapiés, una joven Amparo Sánchez encontró a músicos de diferentes nacionalidades y pudo dar forma a la idea de mezcla musical para lanzar sus poderosos mensajes que ya venían sonando por los clubes y tabernas del centro de Madrid. Ese mismo año se editaba, bajo el nombre de Amparanoia, el rompedor El poder de Machín (1997), al que le seguirían Feria furiosa, Somos viento (2002), Enchilao (2003), La vida te da (2005), Seguiré caminando (2008), El coro de mi Gente (2017) e Himnopsis Colectiva (2021). Tras numerosas giras por todo el mundo, Amparanoia sigue recibiendo reconocimiento internacional, posicionando sus álbumes y singles entre los mejores, obteniendo premios, y certificando que es la indiscutible pionera del mestizaje de finales de los 90. A lo largo de 2022 se van a realizar diferentes acciones digitales, como la recuperación de vídeos y material inéditos, gira y diversas sorpresas de manera escalonada. Con una banda mayoritariamente femenina, un directo arrollador y una sucesión de grandes éxitos, Amparanoia celebrará su 25º Aniversario.

Domingo, 8 de mayo. Josemi Carmona & Javier Colina con Bandolero . Vida

En 2016, Josemi Carmona y Javier Colina emprendieron junto a Bandolero, un proyecto de Flamenco Jazz del que resultaron dos discos De Cerca y De Cerca en Directo desde el Café Berlín, en el que participaron invitados como Santiago Auserón, Pedro Guerra y Antonio Serrano. El primer proyecto De Cerca fue uno de los discos de música instrumental más vendidos de los últimos años, giró por todo el mundo realizando más de 70 conciertos en 14 países diferentes (Jazzaldia, Flamenco on Fire, Flamenco Festival, Konzerthaus Köln, Auditorio Nacional, …). Ahora, presentan Vida la tercera entrega de este proyecto que giró nacional e internacionalmente hasta 2019 y es considerado uno de los más sofisticados y representativos del género flamenco-jazz. Este nuevo disco abarca piezas populares de raíz latinoamericana y composiciones flamencas de Josemi, a la vez que desarrolla y profundiza en un sonido propio forjado en todos estos años de camino musical compartido.