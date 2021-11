Los cortes que dominarán este invierno: Wolf Cut y Power Bob

lunes 29 de noviembre de 2021 , 09:49h

Mar Peón, responsable del salón Menta Beauty Place de Plaza Castilla en Madrid, y Danilo Da Silva, del salón StudioD en Barcelona, nos hablan de dos de los peinados que triunfarán este invierno: el wolf cut, un corte a la altura de los hombros con un contorno muy capeado y las puntas casi siempre desfiladas, y el power bob, que ha puesto de moda la actriz británica Rosamund Pike gracias a su papel en la serie I Care a Lot, un corte clásico y recto, a medio cuello y sin capas.

Wolf Cut, un capeado muy fácil de mantener

El corte wolf cut encaja en todas las formas del rostro, favoreciendo especialmente aquellos más alargados u ovalados, ya que al llevar flequillo, acorta el rostro: “En el caso de rostros redondos, dejariamos el flequillo de lado un pelín más largo para no crear esta sensación. Es un corte muy cómodo en cabellos abundantes y ligeramente ondulados, pero al llevar muchas capas, es mejor evitarlo en melenas con poca cantidad para no dar sensación de pobreza, al igual que intentaremos evitarlo en cabellos muy rizados, ya que sería demasiado volumen y no es lo que busca realmente este corte” – nos cuenta Mar Peón, responsable del salón Menta Beauty Place de Plaza Castilla (Calle Agustín de Foxá, 24).

Además, el corte wolf cut es de facil mantenimiento: “Solo requiere secarlo con la cabeza hacia abajo, y utilizar un producto de fijación que nos guste, como una espuma o cera para aportar textura”. Por su parte, Danilo Da Silva, director del salón StudioD en Barcelona (Carrer de Sants, 25), destaca su carácter híbrido: “En realidad, el wolf cut son dos cortes en uno, una mezcla de shag vintage con mullet, uno de los años 70 y otro muy ochentero. Es un corte escalado que queda mucho mejor cuánto más despeinado. Es aconsejable dejar la parte de arriba muy cortita y la de atrás que llega a la espalda, más larga, que se vea la diferencia de volumen y capas. Se puede combinar también con unas mechas balayage o un tono fantasía para darle un toque de luz, o bien un air touch”.

Power Bob, un clásico recto a medio cuello y sin capas

El power bob favorece a todo tipo de rostros y cabellos desde finos a gruesos, lisos u ondulados, aunque no es aconsejable en cabellos rizados o muy foscos por su alto mantenimiento en casa: “Es elegante, favorecedor y muy cómodo. Peinarlo con la raya en medio estiliza de una forma considerable y lo convierten en el corte perfecto para rostros redondeados. Además, disimula mandíbulas cuadradas y es facil de peinar, aunque es necesario extremar los cuidados, aplicando siempre protector térmico antes de pasar la plancha, y utilizar un serum o producto de styling que nos aporte mucho brillo” – recomienda Mar Peón (Menta Beauty Place).

Desde StudioD, Danilo Da Silva, también destaca el hecho de que necesita muchos más cuidados en relación a otros cortes: “Es ideal para una mujer poderosa y con una cierta autoridad, con todo totalmente recto y liso. Se puede combinar con un alisado que además da un efecto de limpieza, de bien acabado. En cuánto a su cuidado, mucho más exigente, lo podemos solucionar en casa con planchas más champú, acondicionador y mascarilla, o acudiendo a nuestro salón de cabecera cada seis semanas aproximadamente”.